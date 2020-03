Congo-Brazzaville: Cinéma - Sortie en France du film « Kongo » tourné à Brazzaville

Filmé à Brazzaville entre 2013 et 2018, le long métrage « Kongo », sorti dans les salles françaises le 11 mars, reçoit les éloges des médias.

Que ce soit dans l'émission Rendez Vous Culture de RFI, sur TV5 monde, dans Jeune Afrique, dans les colonnes du Monde ou du Nouvel Obs, dans le quotidien Libération ou encore sur 20 minutes et bien d'autres, la critique unanime salue la qualité du film « Kongo » de deux réalisateurs français, Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav. Ce documentaire, produit par Expédition Invisible et Kidam, raconte un monde invisible régissant le monde visible où l'apôtre Médard, sujet principal du film, se démène pour guérir les malades victimes de mauvais sorts mais, accusé de pratiquer la magie noire, la vie de Médard va cependant basculer.

Passionnés de sorcellerie, les deux réalisateurs ont vécu en totale immersion le tournage de ce documentaire tourné à Brazzaville et qui nous entraîne ici et là, tantôt au quartier Moukoundi-Nkouka, tantôt au tribunal coutumier du quartier Tenrikyo pour des images totalement saisissantes. A n'en point douter, les deux jeunes réalisateurs - primés en 2018 au Festival Curitiba au Brésil pour leur court métrage « L'étrange histoire de Prince Detmer » - sont des sorciers du 7e art tant « Kongo », présenté à la 72e édition du festival de Cannes en 2019, nous transporte en 70 minutes dans ce monde invisible. L'écriture cinématographique y est remarquable, le talent au rendez vous. Il est certain que la lecture de l'excellent article « Transe Congo Express » de Julien Gester du quotidien Libération ou encore le visionnage de la bande annonce et de tous les extraits disponibles sur Internet vous donneront le goût de plonger dans cet univers littéralement fantastique ! Un documentaire qui, comme le souligne RFI, devient à la fois thriller, fiction ésotérique et film expérimental.

Article Libération : https://www.liberation.fr/apps/2020/03/transe-congo-express

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=9zMBrKx7GB8