Ile Maurice: Avis de fortes pluies et pas d'école

Et ça continue ! Ce vendredi 13 mars à 4 h 15, la station météo a émis un avis de fortes pluies. Il est valable jusqu'à 16 heures ce soir.

Dans la foulée le ministère de l'Education a émis un communiqué pour annoncer qu'il n'y aurait pas d'école, pré primaire, primaire, secondaire ni de classes d'enseignement technique ou supérieur :

"Suite à l'avis de fortes pluies émis par la station météorologique de Vacoas, le ministère de l'Education ,de l'enseignement supérieur ,de la science et de la technologie informe le public qu'il n'y aura pas de classes dans les écoles pré-primaires, les écoles primaires, les écoles secondaires, les écoles SEN (Special Education Needs), les centres d'enseignement technique et professionnel incluant ceux du MITD et de Polytechnics Mauritius et les institutions d'enseignement supérieur incluant le MIE , ce vendredi 13 mars 2020. Les chefs d'établissements et le personnel non-enseignant doivent se rendre dans leurs écoles /centres respectifs pour un état des lieux."

Les enfants n'auront donc eu classe que lundi cette semaine...

Quant à la météo, elle indique que les conditions atmosphériques demeurent très humides et instables favorisant la formation des nuages à caractère orageux sur notre région.

D'autres nuages actifs s'approchent par le nord-ouest.

Le temps sera nuageux à couvert avec des averses éparses. Les averses seront modérées à localement fortes accompagnées d'orages. Ces averses de forte intensité occasionneront des accumulations d'eau dans certains endroits.

Des poches de brouillards seront présentes sur les hauteurs réduisant ainsi la visibilité.

Des conseils pratiques:-

1. Evitez les endroits sujets à des accumulations d'eau, les abords des rivières et autres cours d'eau en crue ou qui pourraient être en crue soudainement et les zones inondables.

2. Soyez très prudents lors de vos déplacements, prenant en compte que la visibilité pourrait être considérablement réduite due à la présence des poches de brouillard et durant les averses.

3. Restez à l'abri, évitez les plaines, les sorties en mer et de vous abriter sous les arbres durant les orages.