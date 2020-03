Ile Maurice: Priorités du PM - Unité nationale, un pays en sécurité et un peuple en bonne santé

communiqué de presse

Dans son message hier à la nation dans le cadre du 52e anniversaire de l'Indépendance de Maurice et les 28 ans de la République, le Premier ministre, ministre de la Défense, de l'Intérieur, et des Communications extérieures, ministre de Rodrigues, des Iles éparses et de l'Intégrité territoriale, M. Pravind Kumar Jugnauth, a mis en exergue que l'unité nationale, un pays en sécurité et un peuple en bonne santé sont les principales priorités du gouvernement.

« Le gouvernement fera tout son possible pour améliorer la vie des citoyens car nous voulons plus de progrès dans le pays, et que ce progrès profite à tous, sans distinction », a martelé M. Jugnauth.Rappelant les effets néfastes du Covid-19 sur les plans sanitaire, économique et sécuritaire aux niveaux mondial et local, le Premier ministre a appelé à plus de solidarité pour traverser cette crise.

Il a souligné les mesures mises en œuvre pour empêcher que le coronavirus entre sur le territoire de même que pour soutenir l'économie du pays. Il a donné l'assurance que tout sera fait pour protéger le pays et la population. «Nous sommes un pays à risque; par conséquent nous devons demeurer vigilants, suivre les consignes et conseils des autorités, et prendre les précautions nécessaires », a exhorté M. Jugnauth.

Un autre volet abordé par le Premier ministre lors de son message est le combat sans pitié contre la drogue. Il a demandé la collaboration de chaque Mauricien pour endiguer ce fléau qui touche particulièrement les jeunes. Dans cette optique, M. Jugnauth encourage la population à faire du sport et à adopter une activité physique, pour non seulement lutter contre la drogue, mais pour être en meilleure santé.

Le Premier ministre a également déploré le nombre croissant de personnes victimes d'accidents routiers dus aux comportements irresponsables de certains usagers. Il a fait un plaidoyer pour plus de responsabilité et de courtoisie de même que le respect du code de la route.

La préservation de l'environnement a aussi été au cœur du message de M. Jugnauth. Selon le Premier ministre, jamais aucun gouvernement n'a investi autant d'argent pour la protection de l'environnement, des lagons et de la mer. Son ambition, a-t-il dit, est de léguer à la future génération un pays plus propre et un meilleur environnement. Pour rappel, le thème des célébrations pour la Fête nationale cette année est Lanatir nou Lavenir.

Revenant sur le progrès réalisé par le pays depuis 1968 et les avancements, fruits du travail de nos ancêtres, le Premier ministre a parlé de sa fierté que Maurice soit cité comme exemple de développement et d'harmonie sociale dans le monde. Il a émis le souhait que pour les cinq prochaines années, nous puissions continuer les efforts pour compléter le processus de décolonisation et exercer nos droits sur notre territoire.