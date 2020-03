Madagascar: Diana - Évaluation de la Stratégie contre la corruption

Un atelier d'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC s'est déroulé à l'Hôtel de la Poste d'Antsiranana, la semaine dernière, pendant deux jours. Il est soutenu techniquement et logistiquement par le PNUD, et il est censé prendre fin en 2025.

Le maximum de parties prenantes concernées directement ou non par la problématique de mise en œuvre de la stratégie a été consulté.

« Après les ateliers régionaux de Mahajanga et de Fianarantsoa, celui d'Antsiranana a permis de faire un état des lieux et de voir quels ont été les points forts et les faiblesses auxquelles il importe de pallier », a expliqué Eric Andriamiaramanana, directeur de suivi et évaluation au sein du Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité (CSI).

Outre leur apport dans cette évaluation à mi-parcours, les participants issus de la Sava et la Diana ont aussi partagé leurs expériences sur les thématiques de la corruption, afin de procéder à la mise à jour du diagnostic. Ainsi, ils ont redéfini les manifestations et identifié à nouveau les causes de la corruption dans la province d'Antsiranana. Il en est de même du calcul de la note de la perception de l'intensité de la corruption et de l'identification des facteurs-clés de succès de la lutte à Madagascar.

Ils ont procédé à la formulation et à la validation des objectifs afin qu'ils soient conformes à la Politique générale de l'État et au Plan Émergence de Madagascar. Ils ont aussi suggéré le renforcement du réseau d'acteurs positifs, relais du Système anti-corruption, sur lesquels s'appuiera la mise en œuvre de la SNLCC.