Madagascar: Echanges - Les relations belgo-malgaches relancées

Les exportations de produits locaux augmentent vers la Belgique, un pays faisant partie à la fois du top 10 des premiers clients et du top 10 des premiers fournisseurs de Madagascar.

Dynamisme. C'est le cas des échanges entre la Belgique et Madagascar, justifiant, l'accueil, cette semaine, de l'ambassadeur Omer Beriziky au Palais royal de Bruxelles par le roi Philippe, le souverain belge. Rapporté par le site web de la monarchie belge, cette rencontre a été, pour Omer Beriziky, l'occasion de remettre ses « lettres de créance», en tant qu'ambassadeur auprès de ce royaume au centre de l'Europe. Il a déjà occupé ce même poste entre 1995 et 2006, ayant eu pour charge de négocier l'obtention de financements à travers les sixième, huitième, et neuvième tranches du Fonds européen de développement ou FED. L'installation en Belgique d'Omer Beriziky lui permet d'exercer son autre fonction en tant qu'ambassadeur de Madagascar auprès de l'Union Européenne.

Pas plus tard que l'an dernier, au départ de Bruxelles, la capitale de la Belgique mais aussi de l'U.E, des entrepreneurs belges sont venus à Madagascar pour explorer des pistes de partenariats. Ils ont eu la chance, comme leurs confrères venus en 2017, de bénéficier de l'assistance du Groupement des Entreprises de Madagscar ou GEM, une fois venus à Antananarivo.

Augmentation

Des ressortissants belges opèrent actuellement dans la capitale et ses environs, dans l'industrie textile et dans l'agroalimentaire. Un consul honoraire de Belgique à Antananarivo est consultable en cas d'opportunités d'affaires liant des entrepreneurs belges à leurs homologues locaux. En cinq ans, l'importation de produits en provenance de Madagascar connaît une hausse en Belgique. D'après un opérateur belge de passage à Antananarivo, « Des médicaments , des produits chimiques et pharmaceutiques sur le marché local sont de fabrication belge , en ce sens que les produits exportés par la Belgique vers Madagascar ont des liens avec la chimie et le secteur pharmaceutique.

Plusieurs Malgaches vont, chaque année, en Belgique et connaissent très bien la particularité du chocolat belge. On commence à s'intéresser aussi au cacao de Madagascar et aux produits exotiques ici car leur originalité est recherchée par l'industrie agro-alimentaire belge ». Les échanges entre les deux pays commencent à être équitables depuis que les derniers pourcentages connus font état de « 5% des exportations malgaches dirigées vers la Belgique et plus de 2% des exportations belges vers Madagascar».

Selon les informations fournies par l'agence wallone d'export-import, une structure facilitant les échanges entre les entrepreneurs belges et ceux du monde entier, « La Belgique fait partie du top 10 des premiers clients de Madagascar et du top 10 des premiers fournisseurs de Madagascar en 2015 ». L'amélioration constante des échanges et, notamment, le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays sont attendus de l'équipe d'Omer Beriziky , bien accueillie au royaume de Belgique.