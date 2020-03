Congo-Kinshasa: Noël Tshiani - Le Plan Marshall très recherché

Il avait annoncé son Plan Marshall pour la Reconstruction et le Développement de la RDC en 2016 en anticipation des élections présidentielles qui ont eu lieu en Décembre 2018. Pendant la période électorale, beaucoup de congolais découvraient ce plan en même temps qu'ils découvraient l'auteur du Plan, Dr Noël Tshiani Muadiamvita.

Mais beaucoup de congolais étaient réticents d'embrasser pour la présidence de la République quelqu'un qui leur tombait comme un cheveu dans la soupe. Les élections sont passées depuis Décembre 2018 et la campagne électorale est terminée.

Pendant la période électorale, certains compatriotes comparaient Dr Noël Tshiani Muadiamvita au Docteur Oscar Kashala qui était aussi candidat à la présidence de la RDC lors des élections de 2006 et 2011.

La crainte des congolais était que Noel Tshiani allait aussi disparaître de la RDC après les élections de décembre 2018 pour retourner aux Etats Unis où il résidait pendant plusieurs années. Cependant après son échec à l'élection présidentielle, Dr Noël Tshiani a prouvé le contraire en me retournant pas aux États Unis d' Amérique où il vivait dans un confort révoltant, mais en restant plutôt au pays de Patrice Emery Lumumba aux côtés de ses compatriotes.

En RDC, Noël Tshiani ne reste pas enfermé dans son bunker. Plutôt il met son temps et son expertise au service du pays et de la population congolaise. De tous les 20 candidats malheureux à la présidente de la République, il est le seul, aux côtés de Martin Fayulu, qui fait encore parler de lui. Il fait le tour des universités et écoles secondaires pour présenter sa vision de développement de la RDC connue comme « Le Plan Marshall de Noël Tshiani pour la Reconstruction et le Développement de la RDC ». Depuis les élections, Dr Tshiani a animé des conférences débats à l'Université Pédagogique Nationale (UPN), Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa (ISC), École Supérieure de Management de Kinshasa, Institut de la Gombe 1, Institut de la Gombe 2, Collège Saint André de Limete, Collège Bonsomi de N'djili, Lycée Sainte Germaine de N'djili et à l'université Protestante du Congo. Très clairement, Dr Noël Tshiani est plus en demande après les élections qu'avant celles-ci.

La demande croissante du Plan Marshall de Noël Tshiani pour la RDC est très remarquable à travers la multiplicité des conférences animées par ce candidat malheureux sur invitation des universités et établissements scolaires, mais aussi des invitations à commenter l'actualité sur des différentes chaînes de télévision du pays. Très clairement, l'auteur du Plan Marshall pour la RDC a du vent en poupe.

Dans ses interventions, le conférencier ne cesse de souligner la nécessité pour les congolais d'avoir une vision de développement partager afin de relever le pays du sous-développement et le faire entrer dans la catégorie des pays émergents. A écouter les commentaires récoltés auprès des participants, le public congolais demande la mise en œuvre de ce plan salvateur pour notre pays.

Selon l'auteur de ce Plan Marshall, cette vision est en train de pénétrer progressivement dans les têtes des congolais. Son espoir est qu'il deviendra la vision partagée par toutes les congolaises et tous les congolais pour faire décoller la RDC et en faire un pays stable, prospère et équitable qui donne des opportunités à toute la population sans exception et sans discrimination.