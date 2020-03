Congo-Kinshasa: [Foyers d'hébergement pour les 9ème jeux de la Francophonie] Guillaume Manjolo rassure - "Les bâtiments essentiels seront prêts d'ici 12 mois"

A l'issue de la cérémonie du lancement officiel des préparatifs des 9ème jeux de la Francophonie tenue le jeudi 12 mars dans la salle de spectacle de Showbuzz, le président du comité de pilotage, M. Pépin Guillaume Manjolo, Ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et Francophonie a, devant les professionnels des médias, rassuré que d'ici 7 à 12 mois les bâtiments essentiels seront déjà prêts à l'utilisation, sachant qu'il existe dans ces préparatifs un projet de construction de 22 bâtiments (rez-de-chaussée plus 4 étages) pour l'hébergement des athlètes, ainsi que des villages des jeux et des partenaires pour les expositions. Au cours de ces assises, le ministre en charge de la coopération et de la Francophonie et président du comité de pilotage a profité de cette occasion pour présenter son bureau ainsi que l'organe exécutif.

Le ministre d'Etat Pépin-Guillaume Manjolo estime que la persistance de la pandémie à Coronavirus à l'échelle mondiale pourrait s'ériger comme le seul obstacle à l'organisation de ces 9ème jeux de la francophonie. Qu'à cela ne tienne, le président du comité de pilotage reste optimiste concernant les préparatifs de ces neuvièmes jeux de la francophonie et à la tenue de ceux-ci dans la capitale de la République Démocratique du Congo.

Il y a lieu de noter que les villages censés accueillir le déroulement de ces jeux de la francophonie et les foyers d'hébergement seront construits le long du stade Tata Raphaël. Ce faisant, le ministre P. Guillaume a rassuré qu'il y a des avancées dans ce secteur, craignant, hélas, un éventuel contretemps lié à l'exportation des matériels à utiliser pour la construction suite aux fermetures des ports à cause du COVID-19.

S'agissant du budget à allouer pour le financement de ces jeux de la francophonie, le ministre Pépin-Guillaume Manjolo précise qu'il revient à l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) de l'établir pour le pays hôte.

La ville de Kinshasa, convient-il de le rappeler, abritera du 23 juillet au 1er août 2021 les 9ème jeux de la Francophonie. Plusieurs activités sont au menu de ces olympiades francophones à savoir, les activités sportives, culturelles et autres. Ces jeux s'inscrivent dans le cadre de la promotion des talents locaux, particulièrement de la jeunesse congolaise.

Dans le comité de pilotage, le ministre d'Etat en charge de la coopération internationale, intégration régionale et Francophonie, Me Pépin-Guillaume Manjolo occupe le poste de président. Il est secondé par cinq (5) vice-présidents dont : le ministre des sports et loisirs, premier-vice président ; le ministre en charge de la jeunesse, deuxième vice-président ; le ministre de la culture et des arts, troisième vice-président ; le ministre de la recherche scientifique, innovation technologique, quatrième vice-président ; et enfin, la cinquième place est occupée par le ministre de la communication et médias.