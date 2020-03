Congo-Kinshasa: UDPS - Le parti présidentiel au bord de l'explosion

Jeudi 12 mars 2020 était une journée mouvementée à la permanence du parti cher au leader Maximo. Pneus brûlés, désordres... , des combattants étaient visiblement très en colère. Ils ont été aperçus avec des cocktails Molotov. Objectif, exiger le départ du Secrétaire général, Augustin Kabuya, accusé de prendre en otage le parti présidentiel.

Dans ce même lot de revendications, certains combattants ont exigé la fin du régime d'intérimaires, en appellent ainsi à la convocation du congrès pour l'élection d'un nouveau Président.

«Le parti présidentiel est au bord de l'explosion », lâche un analyste politique. Depuis l'investiture de Félix Tshisekedi comme 5ème Président de la RDC, l'UDPS se comporte comme étant un parti de l'Opposition. Cela s'est avéré une fois de plus en début de matinée de jeudi 12 mars 2020. Des pneus ont été brûlés au siège social situé à Limete 11ème rue, pour empêcher toute entrée. La situation a frôlé la catastrophe. Pour maintenir l'ordre, une trentaine de policiers ont été déployés sur le lieu. Il aurait fallu attendre l'intervention des éléments de la police pour sécuriser le lieu. Ces combattants dont la plupart ont soutenu depuis des décennies ce parti politique, se sentent délaissés par le duo Kabund-Kabuya.

«Nous sommes en colère contre Kabuya. Il nous cachait ici pendant la période de la campagne électorale, il ne nous donnait rien. A l'époque nous avons utilisé nos propres motos et nos carburants pour le parti. Aujourd'hui, Kabuya a transformé le parti en bien privé avec sa famille et ses enfants. Pourtant, nous avons perdu des biens. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, ça devient une affaire de Kabuya. C'est pourquoi, nous avons dit que Kabuya ne doit pas fouler ses pieds ici, nous ne voulons plus de lui. Il doit partir », déclare un combat.

Jacquemain Shabani au cœur du tournant

La manifestation de combattants a coïncidé avec le remplacement de Jacquemain Shabani à la tête de la Commission électorale permanente de l'UDPS, par le Président a.i Jean Marc Kabund. La CEP de l'UDPS, cet organe du parti qui a œuvré activement lors du dernier scrutin sera dorénavant dirigé par Abuka Seya Gédéon. Shabani, en désaccord avec la Présidence du parti, considère ce changement comme étant une énième humiliation. Et donc, parmi les combattants qui se sont affrontés, un camp soutient le duo Kabund - Kabuya et l'autre s'organise autour de Shabani et de certains membres de la CEP (commission électorale permanente du parti).

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, est appelé à organiser une réunion en urgence avec la direction de son parti en vue de maintenir la paix. Sinon, à cette allure, l'UDPS risquerait de traverser des zones de turbulence dont les effets secondaires vont anéantir l'héritage légué par les pères fondateurs. Il est temps de fumer le calumet de la paix.