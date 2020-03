Congo-Kinshasa: Doing Business 2021 - Elysée Munembwe appelle à recadrer les actions pour l'Amélioration du climat des affaires en RDC

Mme la Vice-premier ministre en charge du Plan, Elysée Munembwe, a conduit ce jeudi 12 mars 2020, à Kinshasa, la réunion du comité de pilotage sur le climat des affaires en République démocratique du Congo. Il s'agissait d'évaluer la feuille de route des réformes gouvernementales validée en octobre 2019.

Le constat est amer, aucune réforme n'a été engagée. Ce qui va inévitablement avoir un impact sur le prochain classement Doing Business. Après avoir recueilli les points de vue des ministres et services réformateurs ainsi que de toutes les parties prenantes sur l'état des lieux du climat des affaires en RDC, conformément à la feuille de route adoptée il y a six mois, la ministre du Plan a obtenu de ces deniers des engagements fermes avec échéance. La matrice des priorités a été validée.

Ce sont, à ce niveau, des pas de géants en termes d'appropriation. Il est maintenant important de marteler sur le suivi de ces serments. Retenons que cette réunion se tient au moment où le gouvernement s'apprête à communiquer à la Banque Mondiale les réformes prioritaires devant faire l'objet du rapport Doing Business 2021.

Au cours de ces assises, des options ont été levées sur les propositions des mesures urgentes à impact immédiat sur le climat des affaires. Des recommandations ont également été formulées, assorties des échéances claires pour la mise en œuvre effective de toutes les réformes.

Parmi les objectifs de cette réunion, il était question de donner de nouvelles orientations notamment, au niveau ministériel, mais aussi de nouvelles échéances qui ont été fixées par les différents ministres concernés pour être suivis au niveau du comité d'experts. Il s'agissait aussi de redéfinir les actions à engager pour une meilleure application.

Contraintes et pesanteurs

Le Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, Anthony Nkinzo Kamole, a noté quelques contraintes dans la mise en œuvre des réformes. Près de 90% des réformes, a-t-il soutenu, ne sont pas encore effectives par rapports aux échéances fixées.

Le Directeur Général de l'Anapi, Anthony Nkinzo Kamole

Actuellement, le processus d'amélioration du climat des affaires reste confronté à plusieurs obstacles. Notamment, la faible appropriation du processus des réformes au niveau des Institutions, la persistance des tracasseries de tout genre, la vétusté des infrastructures de base, la résistance des administrations publiques à appliquer les réformes, la corruption endémique et les habitudes acquises, tant du côté du secteur privé que public. C'est ce qu'a relevé le groupe d'experts thématiques chargé du suivi des réformes sur le climat des affaires.

La responsabilité du gouvernement mise en jeu

Il sied de noter ici que la quintessence de la présente réunion remonte au 17 octobre 2019, date à laquelle la feuille de route a été validée par le comité de pilotage, une feuille de route non seulement Doing Business, mais aussi sur la question de l'environnement général des affaires à court, moyen et à long terme. Dans les mécanismes de mise en place de ces différentes réformes, il a été ressorti des mesures de réformes prioritaires et urgentes.

Cette feuille de route qui matérialise, en fait, l'engagement du gouvernement pour l'amélioration de l'environnement des affaires comporte des engagements très clairs et précis. Celle-ci invite notamment, à la simplification, à la rationalisation et à la dématérialisation des procédures administratives dans la délivrance des actes et services au public. A ce titre, a martelé la ministre du Plan, elle est exécutoire et engage, non seulement la responsabilité du gouvernement, mais aussi sa crédibilité.

"Aujourd'hui, nous avons eu la présence de différents ministres qui ont mis en marche une méthode pragmatique pour savoir finalement pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça n'évolue pas ?", a expliqué Anthony Nkinzo.

L'Anapi et le groupe d'experts se réjouissent, cependant, du fait que les membres du gouvernement se sont engagés publiquement concernant les différentes réformes qui seront mises en place dans une semaine pour certains, et pour d'autres, d'ici la fin du mois de mars ou encore en avril prochain.

Pour le Directeur Général de l'Anapi, il est important de retenir qu'il y a un engagement, et dans trois mois, il sera question de voir si les choses évoluent ou pas. "Il y a des pesanteurs, il y a des contraintes, mais nous pensons que nous avons fait des petits pas qui nous permettent de dire que nous sommes dans une bonne direction", a-t-il laissé entendre.

Doing Business, un référentiel pour les investisseurs étrangers

Par ailleurs, il est important de retenir que l'amélioration du climat des affaires ne se limite pas à l'appréciation des seuls indicateurs Doing Business qui, bien entendu, restent importants car permettant de comparer les performances de la RDC par rapport à d'autres économies et constituent, de ce fait, un référentiel en matière de prise de décision pour les investisseurs étrangers.

Tel que l'a précisé le Directeur Général de l'Anapi, Doing Business n'est pas un classement qui détermine si un pays est attractif ou pas. Ce sont, par contre, les petits pas qui font en sorte qu'aujourd'hui l'on se dise si c'est réellement attrayant. " Je reste optimiste que dans notre pays, les questions de réformes sont prises à bras-le-corps. Il y a une réforme qui est prise, maintenant il y a l'application. Chaque étape a ses pesanteurs", a-t-il déclaré.

Un exemple, dans la question de l'environnement général des affaires, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a fait savoir qu'un décret a été pris au niveau du ministère dont il a la charge pour pouvoir faciliter les questions des réformes pour les entreprises. Ce qui démontre, d'une part, que l'Etat est effectivement en train d'avancer.

Loin de beaux discours, des actes concrets

Faudrait également retenir que les enquêtes des équipes de Doing Business ont commencé le 15 février dernier et la RDC devrait communiquer ces réformes au plus tard le 30 avril de l'année en cours. Des réformes qui, en principe, devraient être opérées depuis janvier 2020 pour espérer être prises en compte dans le rapport DB 2021. A ce jour, une seule réforme sur les treize initialement prévues en perspective de ce rapport est effective. Il s'agit de la définition de l'autorité compétente chargée d'apposer la formule exécutoire sur les arrêts de la Cour commune de justice et d'arbitrage.

C'est une situation qui, selon Mme la vice-premier ministre en charge du Plan, devrait interpeller les parties prenantes, les invitant à se poser des vraies questions aux différents problèmes qui entravent la mise en œuvre effective des réformes en RDC. "L'amélioration du climat des affaires ne devrait pas seulement se limiter à des beaux discours ou à la simple élaboration des matrices des réformes. Elle doit surtout se traduire en actes concrets [... ] Notre engagement dans la mise en œuvre des réformes permettra de renforcer, chaque jour, davantage, l'attractivité de notre pays et d'en faire une destination privilégiée pour les investisseurs", a-t-elle interpellé.

Ce qui explique aussi l'implication du ministre en charge de relation avec le Parlement qui s'occupe de la réforme législative. Il est, en effet, chargé de faire accélérer tous les projets de lois qui sont en souffrance au niveau de deux chambres du Parlement afin qu'au cours de la session de mars 2020 qui débute dans les prochaines heures, que l'adoption des textes qui posent encore problème soient placés en procédure d'urgence.

Bien plus, des fleurs ont été particulièrement jetées au ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo qui, à côté de son collègue de la Justice, a mis en œuvre quelques réformes. La plus grande pour ce qui le concerne, c'est la dématérialisation des opérations foncières. Ce qui implique normalement, la numérisation et la sécurisation des titres qui permettraient de raccourcir les délais de délivrance des titres, de lutter contre le coulage des recettes et de baisser considérablement les conflits fonciers. Il y a également la création de la Fédération des géomètres qui est l'antichambre de l'ordre des géomètres dont l'avant-projet de loi est déjà à pied d'œuvre avec les parties prenantes.