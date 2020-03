Sénégal: Saint-Louis-pour une atteinte de l'autosuffisance en tomates dans le pays - Le système du goutte-à-goutte prôné pour booster les taux de rendements

Le Comité National de Concertation sur la Filière Tomate Industrielle s'est réuni hier, jeudi 12 mars, à Bokhol dans le Département de Dagana, région de Saint-Louis, pour échanger sur l'introduction du système d'irrigation par goutte-à-goutte avec la méthode Champs Ecole Producteurs. Ses membres sont plus que jamais engagés et déterminés à œuvrer pour atteindre l'autosuffisance en tomates dans le pays. Selon eux, ce système contribuerait à booster leurs rendements qui pourraient être de 30 à 80 voire 90 tonnes à l'hectare

À l'instar des acteurs de la filière interprofessionnelle riz, ceux de la filière tomate industrielle s'activent fort eux-aussi à l'atteinte de l'autosuffisance en tomates dans le pays. D'où leur choix de promouvoir le système d'irrigation par goutte-à-goutte dans leur chaine de production de tomates. C'est la raison d'ailleurs de la rencontre initiée hier, jeudi 12 mars, à Bokhol, Département de Dagana, par le Comité National de Concertation sur la filière tomate industrielle.

Le but était d'échanger avec les différents acteurs de le filière ainsi que les partenaires sur les voies et moyens de vulgariser ce système d'irrigation par goutte-à-goutte en vue de l'augmentation des taux de rendements. "Concernant la culture classique, nous avions l'habitude de réaliser 25 à 30 tonnes à l'hectare. Mais pour ce qui est du système d'irrigation par goutte-à-goutte, nous pouvons réaliser 80 à 90 tonnes à l'hectare. Donc, il y a une soixantaine de tonnes de tomates de différence entre les formes de culture. Il est préférable pour nous alors d'embrasser cette forme de culture qu'est le système du goutte-à-goutte", a dit Moustapha Guèye, Président de l'Union des G.I.E Dasdé de Bokhol dans le Département de Dagana.

Le sentiment est partagé par le Secrétaire Général du Comité National de Concertation sur cette filière tomate industrielle, à l'occurrence Mansour Camara. " Lors des dernières années, quand on fait le bilan, on était entre 24 et 27 tonnes à l'hectare. Alors qu'avec le goutte-à-goutte, on a vu avec le groupe de producteurs avec qui nous sommes allés en France, que les gens font 120 tonnes de tomates à l'hectare. Donc aujourd'hui, sur cette parcelle qui est le premier essai, on se projette sur 80 tonnes à l'hectare parce qu'on a vu qu'on peut avoir 5 kilogrammes de tomates par pied.

Ainsi, avec les pertes et autres, on peut atteindre au minimum 80 voire 90 tonnes à l'hectare. Donc, c'est un système performant", a-t-il soutenu. Pour rappel, les producteurs de tomates se sont engagés pour cette campagne à fournir 80.000 tonnes aux trois industriels, à savoir Agroline, Socaz et Takamoul Food.