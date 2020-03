Sénégal: Journée mondiale du rein - Le pays, encore loin de l'abri

686 patients dialysés dans le public au Sénégal contre 319 en fin 2018 et 273 dans le privé. C'est le bilan ressorti des données hospitalières de janvier 2020, livré par le ministre de la Santé et de l'Action sociale hier, jeudi 12 mars, à l'occasion de la journée internationale du rein. Le ministère annonce dans la foulée que «la transplantation rénale est en cours de mise en place, il ne reste que la signature pour le démarrage».

Le Sénégal a célébré hier, jeudi 12 mars la journée internationale du rein en mode coronavirus sans tambours, ni trompette. A travers une déclaration, le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal a insisté sur le dépistage précoce de la maladie afin d'amoindrir les risques de passer au stade chronique.

Selon Abdoulaye Diouf Sarr, cette affection est un réel problème de santé publique, pour tous les pays du monde, avec un taux de mortalité élevé, surtout dans les pays en voie de développement. «Chaque année, en raison d'un diagnostic tardif, des millions de personnes décèdent prématurément d'insuffisance rénale chronique et des complications cardiovasculaires qui lui sont associées», a renseigné le ministre de la santé. Et de poursuivre : «au Sénégal, les données hospitalières de janvier 2020 font état de 686 patients dialysés dans le public contre 319 en fin 2018 ; et de 273 dans le privé».

Pour cette édition qui se déroule dans un contexte de l'épidémie à coronavirus, le thème retenu est : «la santé rénale pour tous et partout : de la prévention au dépistage en passant par l'accès équitable aux soins». Pour Diouf Sarr, ce thème trouve aujourd'hui sa pertinence dans la problématique de prise en charge de cette affection, dans un contexte de promotion de couverture sanitaire universelle. «Les affections rénales, même si elles sont le plus souvent silencieuses, peuvent être détectées et leur évolution ralentie, voire stoppée par des médicaments et des règles hygiéno-diététiques simples», a souligné le ministre.

Face à la situation préoccupante de la pathologie rénale dans le pays, le ministère a annoncé que plusieurs mesures pour améliorer la lutte contre la maladie rénale chronique ont été prises dont l'amélioration de l'accessibilité géographique de la dialyse au niveau des capitales régionales et dans certaines grandes villes, le déploiement de ressources humaines de qualité dans les centres de dialyse avec plus de 152 agents, la gratuité de la dialyse dans le service public devenue également une réalité depuis quelques années.

PRISE EN CHARGE DES CAS D'ATTENTE

Pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale, il reste conscient de la nécessité d'absorber les patients de la liste d'attente, et l'État s'engage à poursuivre ses efforts pour augmenter les capacités d'offre de dialyse au niveau du territoire par la signature de conventions entre l'État et les centres privés de dialyse qui a permis de renforcer l'offre de soins mais aussi l"imminence de l'effectivité de la transplantation rénale.

«En plus des efforts dans le domaine de la dialyse, la transplantation rénale est en cours de mise en place. L'arrêté portant sur l'octroi, la suspension et le retrait d'agrément des établissements publics de santé pour la transplantation rénale avec donneur vivant élaboré par l'organe de régulation qu'est le Cndt en cours de signature va permettre d'impulser la rapide fonctionnalité de cette activité», a souligné le ministre Diouf Sarr. Grâce à ce dispositif, près de 686 patients bénéficient régulièrement et efficacement de la dialyse.

Toutefois, le ministère de la santé et de l'action sociale a aussi renseigné que dans la mise en place d'infrastructures, un plan de communication et de renforcement de capacités des prestataires de santé a été élaboré et est en cours mise en œuvre pour mieux prévenir et prendre en charge les personnes affectées par la maladie.

Avant de terminer le ministre a rappelé les mesures préventives contribuant à réduire la prévalence de l'insuffisance rénale dont la vigilance, le contrôle régulièrement du taux de sucre de votre sang, la surveillance de la tension artérielle, l'alimentation saine et le contrôle du poids, la maintenance d'une consommation de liquide saine, d'éviter de fumer, de prendre régulièrement des médicaments en vente libre mais faire vérifier les reins si l'on a un ou plusieurs facteurs de risque.