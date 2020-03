Afrique: CHAN 2020 - Le Maroc aussi out ?

Alors que la FRMF (Fédération royale marocaine de football) annonce une réunion d'urgence pour le 16 mars, le journaliste Jalal Bounouar croit savoir que le royaume va se retirer du CHAN 2020.

Official

Morocco will not take part in the CHAN competition in Cameroon

- Jalal Bounouar (@BounouarJalal) March 13, 2020

Toujours bien informé, notre confrère révèle détenir l'information de sources fédérales. Sans pour autant préciser les raisons. Mais à y voir de près, la pandémie de coronavirus ne devrait pas être étrangère à cette décision.

Si l'information se confirmait, ce sera le deuxième retrait de l'événement depuis celui de la Tunisie. Le pays de Carthage évoquait des raisons de calendrier. Il a depuis lors été remplacé par la Libye.

Le Maroc figurait dans le groupe C du CHAN 2020 avec l'Ouganda, le Rwanda et le Togo.