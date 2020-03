Madagascar: Documentaire - Teratany retrace les trois siècles du royaume Sakalava

Exploration des Routes des Esclaves - Route du Patrimoine Culturel-Hégémonie Sakalava aux XVIIe et XVIIIes est un exploit pour Elysée Lemana et son équipe.

La projection du film documentaire « Exploration des Routes des Esclaves - Route de Patrimoine Culturel-Hégémonie Sakalava aux XVIIe et XVIIIe s » a été projetée au Cinepax Ambodivona hier à 16 heures. Un film qui reflète la conquête Sakalava du temps d'Andriandahifotsy jusqu'à l'époque d'Andriamandisoarivo.

Le film documentaire dure 64 minutes en version malgache et en version française. La vidéo fait un survol sur la conquête de royaume Sakalava qui occupait les deux tiers de la Grande Ile. Règle de succession et d'esclavage ont été évoqués. Trois grands rois, Andriamandazoala, Andriandahifotsy et Andriamandisoarivo ont été la cheville ouvrière du fondement du Royaume Sakalava. Pendant trois siècles, au contact avec l'extérieur, les Sakalava devançaient les autres populations de l'île en terme de structure sociale et d'organisation politique.

Le projet à été réalisé par l'association Teratany. Créé le 13 février 2018, ayant un slogan « Réconcilier les communautés de Madagascar avec leur histoire, leurs valeurs culturelles, leurs ressources naturelles et leur terre, pour leur développement humain et durable », Teratany a bénéficié d'un appui technique à hauteur de 20.000 USD de l'UNESCO via son Programme de participation pour l'exercice 2018-2019.

Pour Tokiaritefy Rabeson, coordinateur du projet, « le but consiste à promouvoir et valoriser le patrimoine culturel de Madagascar. Il contribuera davantage au développement du tourisme de mémoire et du tourisme culturel en bénéficiant d'une part les communautés locales, et en valorisant d'autre part le patrimoine immatériel malgache lié à l'histoire ».

Dix mois de recherche. Une équipe multidisciplinaire composée de Tokiaritefy Rabeson, Pascal Rabemanatsoa, Vololona Ramilison Nomenjanahary, Romain Mahamby, Lalao Rafamantanantsoa, Helisoa Rakotomalala, s'est attelée dans la première phase à explorer le développement des Routes des Esclaves avant et pendant le XVIIIe siècle sur le territoire de Madagascar, en retraçant les sites des itinéraires de mémoire, les faits, les anecdotes et les événements historiques. Durant les recherches et l'exploration, les chercheurs ont rencontré des difficultés. « Peu de document existant au pays parlait des faits et des réalités sur l'esclavage aux XV, XVI, et XVIIe siècles. En outre, l'équipe du projet a pris note de l'appauvrissement de la tradition orale recueillie durant les enquêtes », affirme le réalisateur Elysée Lemana . « Les toponymes changent à chaque période, et cela a rendu difficile notre travail, d'autant plus que la nouvelle génération n'a pas une repère historique », ajoute-t-il.

Herilaza Ravelojaona, Secrétaire général de la Commission nationale malgache pour l'Unesco, a souligné « l'importance de ce projet grâce à sa perspective de conservation et de valorisation du patrimoine. Cette vision coïncide justement avec la vision de l'Etat malgache de faire de Madagascar, une destination touristique mondialement connues et appréciées pour son développement durable et pour l'exceptionnelle richesse de son patrimoine tant naturel que culturel ».