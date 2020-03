Madagascar: Association « Teratany » - Valoriser le patrimoine culturel en produit touristique

L'objectif vise à faire de Madagascar, une destination touristique reconnue et appréciée par son patrimoine naturel et culturel.Ce projet fait partie du programme de l'Organisation Mondiale du Tourisme visant à promouvoir et développer les Routes des Esclaves dans le continent africain.

« Exploration des Routes des Esclaves-Routes du Patrimoine Culturel : Hégémonie Sakalava aux 17 et 18e Siècles ». Tel est l'intitulé du projet réalisé par l'association « Teratany » et qui a bénéficié de l'appui technique à hauteur de 20.000 USD de l'UNESCO via son programme de participation pour l'exercice 2018-2019. « Ce projet consiste à promouvoir et valoriser le patrimoine culturel de Madagascar lié à l'histoire en produit touristique », a expliqué Tokiaritefy Rabeson, président de l'association, qui plus est, le concepteur de ce projet. « Il nous a fallu à peu près dix mois pour explorer le développement des Routes des Esclaves avant et pendant le XVIIIe Siècle sur le territoire national en retraçant les sites des itinéraires de mémoire, les faits, les anecdotes et les événements historiques.

Et après les consultations de plus d'une cinquantaine d'ouvrages sur l'histoire de la Grande île, nous avons effectué des travaux de recherche et de vérification sur le terrain auprès des communautés locales. Une équipe pluridisciplinaire composée de chercheurs, d'enseignants, de journalistes d'investigation, d'historiens, de cartographes et d'experts en tourisme, a mené ce projet à terme. Une cartographie sur « Les Routes des Esclaves », a été ensuite établie et présentée sous forme de document visuel historique d'une durée de 64 minutes », a-t-il poursuivi.

Éductours organisés. Notons que ce film documentaire a été présenté en version malagasy et française à toutes les parties prenantes hier au Ciné Pax à Ambodivona. « Il évoque notamment les impacts sur les communautés de Madagascar depuis que la mondialisation du commerce donnait un rôle particulier à la Grande Ile au début du XVIe Siècle. Toutes les régions ont été touchées menant à la création des petits royaumes et à la vente des prisonniers », d'après toujours ses explications. Il faut savoir que la conception d'un tel projet mené par l'association « Teratany » contribue à la concrétisation du projet de développement des produits culturels du tourisme lancé par le ministère de tutelle.

« Nous prévoyons ensuite de développer des circuits touristiques basés sur les produits culturels dans les zones à forte potentialité en matière d'histoire. Des éductours seront ainsi organisés. Il y aura en même temps des formations des jeunes des villages identifiés pour devenir des guides touristiques du patrimoine culturel », a enchaîné le président de l'association « Teratany ». A cette occasion, Manda Herilaza Ravelojaona, le Secrétaire général de la Commission Nationale Malgache pour l'UNESCO a rappelé l'importance de ce projet qui coïncide avec la vision de l'Etat de faire de Madagascar, une destination touristique mondialement connue, et appréciée pour son développement durable et pour l'exceptionnelle richesse de son patrimoine tant naturel que culturel.