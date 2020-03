Sénégal: Programme «yaatal» - Des citoyens s'insurgent

Le manque à gagner, en terme de recouvrement fiscal au Sénégal frise l'indécence, faute d'une bonne législation fiscale et d'une administration fiscale performante. Ils sont nombreux à ne pas s'acquitter de leurs obligations fiscales alors qu'ils opèrent des activités économiquement rentables. Une problématique que la Direction générale des impôts et des domaines (DGID) entend prendre à bras le corps.

Ce, à travers le programme «Yaatal» autour duquel s'articule toute la stratégie opérationnelle de la Dgid pour relever les défis de l'élargissement de l'assiette fiscale et de la maitrise de l'assiette foncière de la période 2020-2023.

Ceci a fait l'objet d'une rentrée fiscale 2020, hier jeudi, à Dakar, marquant ainsi le démarrage de la gestion d'une année fiscale. Mais, que faut-il comprendre par élargissement fiscal. Comment les assujettis appréhendent l'élargissement fiscal ?

Selon les quelques citoyens interrogés sur cette notion, le motif de l'Etat est clair: «Les caisses sont vides. Donc, il faut faire de l'extorsion aux pauvres citoyens que nous sommes pour faire face au déséquilibre budgétaire aux fins de mobiliser des ressources pour la poursuite des nombreux chantiers aux arrêts, faute d'argent», affirme un homme d'un âge assez avancé, rencontré sur l'avenue Bourguiba, préférant rester dans l'anonymat.

Il ajoute: «ces gens-là, sont vicieux. Ils s'enrichissent sur le dos des pauvres citoyens». Un jeune homme s'activant dans le commerce de l'habillement, assis devant sa boutique prêt à porter s'offusque: «Vous savez, pour toutes ces mesures prises, seuls les honnêtes citoyens qui vont faire le frais. Des gens bien nantis, censés payer l'impôt, de connivence avec les décideurs politiques ou administratifs refusent de s'acquitter de leurs obligations fiscales». Cheikh Guèye, taximan de renchérir: «nous savons que c'est l'impôt qui tient l'Etat. Mais, il faudrait que l'équité fiscale s'applique à tous, particulièrement aux riches. Dans ce pays seuls les pauvres payent l'impôt. D'ailleurs, je crois que l'impôt, c'est pour nous les pauvres de s'en acquitter. Et les autres non!», clame-t-il.

Un agent de la fiscalité à la retraite répondant M. Ndiaye confie: «L'idée d'élargir l'ardoise fiscale est une bonne chose en elle-même. Toutefois, dans cette approche cela n'aura d'impacts réels que si les niches rentables sont dénichées et exploitées. Et que les plus riches paient plus d'impôts que les moins nantis», soutient-il avant d'ajouter: «dans ce pays, de bels immeubles à coût de milliards, de belles voitures à coût de millions, des ardoises foncières et tant d'autres entreprises s'acquittant d'un minimum fiscal doivent être répertoriés et soumises aux obligations fiscales».

Des recommandations qui confortent ce que Ousmane Sonko décrié en 2016, en ces mots: «C'est frustrant et ahurissant de constater que ceux qui votent les lois de ce pays ne sont pas des «citoyens». Parce que le citoyen, c'est d'abord et avant tout, celui qui s'acquitte de ses obligations fiscales.

Dans ce pays, ceux qui ont un train de vie élevé payent moins d'impôts, voire presque pas. Parmi eux, les députés qui ne payent absolument alors que ce sont eux, qui sont censés faire les lois dans ce pays et parmi tant d'autres... », a révélé le fiscaliste. D'ailleurs, c'est cette sortie qui l'a valu la radiation.