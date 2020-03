Sénégal: Coronavirus - Le point sur les annulations dans le monde

Une cascade d'annulations a continué à paralyser le sport mondial vendredi, en particulier le football, avec la suspension des Championnats d'Angleterre et de France ainsi que des Coupes d'Europe, et la Formule 1 dont le Grand Prix d'ouverture de la saison n'aura pas lieu.

Comme la Liga espagnole et la Serie A italienne, la Premier League anglaise est arrêtée jusqu'au 3 avril et la L1 française jusqu'à nouvel ordre. En Allemagne, la tenue, à huis clos, de la 26e journée de Bundesliga, est soumise à l'avis des autorités sanitaires. Pour la suite, la Ligue (DFL) va proposer lundi une interruption totale jusqu'au 2 avril au moins.

« Continuer à jouer n'a pas de sens, les demi-mesures non plus. Les joueurs sont en contact direct les uns avec les autres, ils ne veulent plus jouer, et les entraîneurs le sentent », a expliqué l'ancien sélectionneur français Raymond Domenech, désormais président du syndicat des entraîneurs.

L'UEFA a elle aussi franchi un nouveau pas en annonçant vendredi le report des huitièmes de finale retour de Ligue des champions et de Ligue Europa prévus de mardi à jeudi, dont Bayern Munich-Chelsea et Barcelone-Naples en C1. Les matches Juventus-Lyon et Manchester City-Real Madrid, initialement programmés mardi, avaient déjà été reportés pour cause de mise en quarantaine des joueurs turinois et madrilènes.

L'instance européenne doit se réunir mardi en visioconférence pour décider du sort de l'Euro-2020. Quelle que soit la décision, la tenue des matchs de préparation au programme de l'équipe de France contre l'Ukraine et la Finlande les 27 et 31 mars à huis clos à Saint-Denis est incertaine. Les deux matches de l'équipe d'Angleterre prévus le 27 mars contre l'Italie et le 31 mars contre le Danemark sont suspendus.

Face à la pandémie de covid-19, l'ensemble des sports se trouvent contraints de mettre en sommeil leurs activités, non sans quelques tergiversations dans certains cas. Ainsi le Grand Prix d'ouverture de la saison de Formule 1, qui devait se tenir ce week-end sur le circuit de Melbourne en Australie, a été annulé vendredi après une longue valse-hésitation.

Paris-Nice écourté

Après des discussions entre écuries, organisateurs, Fédération internationale de l'automobile (FIA) et autorités locales, la décision a été annoncée peu de temps avant le début des premiers essais libres. C'est l'annonce du Premier ministre de l'État de Victoria, où se trouve Melbourne, d'interdire au public l'accès du circuit en raison « d'impératifs de santé publique » qui semble avoir emporté la décision.

Dans la foulée, le GP du Vietnam a lui aussi été rayé du calendrier. A la date prévue du 5 avril du moins.

La Formule E (monoplaces électriques) a elle suspendu pour deux mois la saison en cours. L'ePrix de Paris n'aura pas lieu comme prévu le 18 avril, celui de Séoul le 3 mai est déprogrammé, alors que ceux de Sanya (Chine) le 21 mars, Rome le 4 avril et Jakarta le 6 juin avaient déjà été reportés.

La course cycliste Paris-Nice, en cours depuis dimanche dernier, sera elle amputée de sa dernière étape de dimanche en raison de l'affluence attendue et ses classements seront arrêtés samedi au soir de l'étape de montagne de La Colmiane (sud-est).

Le départ du Tour d'Italie, prévu le 9 mai à Budapest, a été annulé, ainsi que les premières étapes en Hongrie.

En Floride, le Players Championship, cinquième tournoi de golf en terme de prestige, a été interrompu après sa première journée et le circuit nord-américain (PGA) mis en pause pendant un mois.

Le rugby français va lui prendre une décision vendredi concernant le Top 14 et la ProD2, mais la fédération galloise (WRU) a elle confirmé que le match du Tournoi des six nations contre l'Écosse, samedi à Cardiff, se déroulerait « comme prévu » avec des spectateurs dans les tribunes.