Madagascar: Aéroport d'Ivato - Premier accostage sur passerelle au nouveau terminal international

Un premier test réussi d'utilisation d'une passerelle sur un aéroport malgache.Une grande première dans l'histoire de l'aviation civile à Madagascar. Le premier accostage de passerelle sur le sol malgache a finalement eu lieu.

C'était en effet le 6 mars dernier que le vol A330-900NEO d'Air Mauritius a effectué un test sur l'utilisation de la passerelle du nouveau terminal international d'Ivato. Un test dénommé « Early Operation » réalisé par l'équipe ORAT de Ravinala Airports, en charge du transfert du terminal international existant de l'aéroport d'Ivato-Antananarivo vers le nouveau terminal international, et consistant à accoster une passerelle avec un vrai avion.

Professionnalisme

Cet avion qui avait transporté le Pape François lors de son déplacement à Madagascar, a en tout cas réussi ce premier test d'accostage grâce au professionnalisme des pilotes et de l'équipe d'Air Mauritius à travers l'information des passagers à bord sur leur participation au test et la mise en place de la logistique autour de l'atterrissage et du décollage. Et ce, même si le traitement des passagers a par la suite été effectué au terminal existant, pour la bonne et simple raison que le nouveau n'a pas encore été inauguré officiellement. Du coup, Madagascar Ground Handling (MGH) a pris part à l'exercice en transférant après le test, les passagers vers le terminal international existant avec des bus et en y mettant en œuvre le traitement des bagages. Les coûts de ce test ont, quant à eux, été supportés pour une grande partie par Ravinala Airports.

Eléments nouveaux

Notons que les passerelles font partie des éléments nouveaux qui attendent les passagers à l'arrivée à Ivato. Ce premier test a permis aux conducteurs de passerelles de Ravinala Airports formés et certifiés de pratiquer leur savoir-faire acquis lors de leur formation en Côte d'Ivoire. On rappelle en effet qu'au mois de janvier 2020, cinq collaborateurs malgaches - dont une femme - ont été en formation à Abidjan, dans le cadre du partenariat avec CAMAS, organisme de formation spécialisé sur les activités aéronautiques et les métiers de l'aviation. Ils sont maintenant certifiés "Conducteurs de passerelles", l'un des nouveaux postes spécifiques au nouveau terminal international de l'aéroport d'Antananarivo, et l'un des nouveaux métiers apportés à Madagascar par Ravinala Airports. Au cours de cette formation, ils ont pu s'exercer à la conduite de passerelles télescopiques permettant aux passagers d'accéder directement aux avions, sans avoir à traverser le tarmac. Le nouveau terminal international de l'aéroport d'Ivato-Antananarivo s'étend sur une surface de 17. 500m² et dispose de trois passerelles télescopiques. Elles peuvent s'allonger de 18 à 41 m, suivant le positionnement des avions sur le tarmac. .

Réussite

« Ce premier test d'accostage passerelle avec un vrai avion sur le sol malgache est une réussite grâce à l'effort combiné de l'équipe ORAT et de toutes les équipes au sein de Ravinala Airports. Au nom de Ravinala Airports, je tiens à remercier nos conducteurs de passerelles pour ce test réussi mais aussi et surtout Air Mauritius, MGH et toutes les entités aéroportuaires qui ont répondu favorablement à notre demande pour ce premier early operation. Ceci n'est que le premier test, et nous serons honorés d'accueillir les autres compagnies aériennes que nous avons précédemment approchées, pour les futurs tests et bien évidemment, selon leur disponibilité ». a déclaré Vincent Perrot, Directeur ORAT de Ravinala Airports. « Air Mauritius est honoré d'apporter sa contribution dans ce test. Nous sommes convaincus que la mise en service de ce nouveau terminal international est une affaire de tous. Chaque effort, chaque action ou collaboration est bénéfique, non seulement pour l'image de l'aéroport mais aussi pour Madagascar, un pays où nous opérons depuis des années» a pour sa part annoncé Lilia Mika Country Manager d'Air Mauritius. Toutes les compagnies aériennes ont été approchées par l'équipe ORAT de Ravinala Airports pour ce premier test. Toutefois, Air Mauritius était la seule prête pour cette semaine, d'où l'ouverture de cette première phase d'early opération avec son équipe. D'autres tests avec d'autres compagnies aériennes seront effectués ultérieurement, selon la disponibilité de leurs équipes et avions.