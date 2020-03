Madagascar: La fermeture des Frontières demandée Avec insistance

C'est une crainte diffuse qui se répand et qui est en train de gagner une grande partie de l'opinion. La peur de voir le coronavirus entrer dans le pays fait son chemin et des voix s'élèvent pour agir sans tarder.

Le pouvoir , conscient des enjeux qui sont posés, refusent de répondre à ces demandes qui, si elles sont acceptées, seront lourdes de conséquences. Madagascar est un pays dont l'économie est largement dépendante de l'extérieur, et elle risque de connaître énormément de difficultés si elle s'isole . Il est donc nécessaire de ne pas donner prise à cette panique qui commence à s'installer et qui peut nous créer beaucoup de problèmes.

La fermeture des Frontières demandée Avec insistance

Le nombre de cas de contaminations au coronavirus augmente de jour en jour. L'OMS ne parle plus d'épidémie, mais de pandémie. Les mesures prises par les pays touchés par cette crise sont de plus en plus radicales. L'Italie a totalement confiné sa population, la France est passée à un stade de vigilance extrême. Madagascar a jusqu'à présent été épargnée, mais le fléau se rapproche puisque les pays alentours ont vu des personnes infectées.

La population malgache commence à s'inquiéter et certains estiment que le pays ne pourra pas se protéger de manière efficace si une nouvelle approche n'est pas adoptée par les autorités sanitaires. La question qui revient souvent sur les lèvres de ceux qui s'inquiètent est : peut-on échapper à l'entrée du COVID- 19 sur le territoire ? N'est-il pas temps de couper toutes les liaisons aériennes avec les nations touchées par l'épidémie?

La peur est en train de s'installer et la demande de fermeture des frontières se fait de plus en plus insistante. A L'assemblée nationale, les députés l'ont fait savoir indirectement. Le chanteur Rah kiki est prêt à manifester devant les aéroports avec tous ceux qui le voudront. Le gouvernement va faire face à un véritable problème s'il n'arrive pas à calmer les inquiétudes. Il a commencé à expliquer les mesures qui ont été prises. On croit savoir que le chef de l'Etat, lui-même, va s'adresser à la nation pour mettre fin à cette crainte qui s'empare d'une grande partie de l'opinion.