Madagascar: Exportation - Incompréhension sur les produits en bois

Des produits peuvent traverser les frontières et d'autres pas. Plus d'un opérateur se plaignent des conséquences de l'interdiction de l'exploitation du bois précieux en vigueur depuis un an et deux mois.

« Ce n'est donc plus les bois précieux qui sont interdits d'exportation car nos produits d'artisanat faits en bois de pin, bois ordinaire et bois dur ne sont pas autorisés à être exportés» se plaint un opérateur de produits d'artisanat utilisant du bois. Tabourets, tambours et produits de décoration en bois pourrissent dans son local depuis le mois d'avril 2019. « Nous avons évidemment demandé de plus amples explications au service régional de l'Environnement, mais les réponses restent les mêmes : vos produits figurent sur la liste des interdits de sortie du territoire » se désole le jeune exportateur.

«Mais chose bizarre, nos clients à l'étranger nous envoient des photos des produits d'artisanat, semblables aux nôtres, qu'ils ont commandés auprès d'autres exportateurs malgaches. Ils ont pu alors se frayer un autre chemin ? C'est ce qui nous attriste le plus » se plaint-il. Devant cette différence de traitement entre les exportateurs, l'interlocuteur ne peut que vendre localement petit à petit ses marchandises. Le ministère de l'Environnement souligne que ce sont les bois précieux qui restent soumis par le décret de janvier 2019.