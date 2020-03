Ile Maurice: Fête nationale à Rodrigues sous le signe de l'écologie

Les 52 ans de l'Indépendance de Maurice, ainsi que les 28 ans de son accession au statut de république, ont été célébrés dans la sobriété, hier, jeudi 12 mars, à Camp Du Roi. Le thème : «Lanatir, nou lavenir», le même à Maurice qu'à Rodrigues, où il fait plus sens.

L'invité d'honneur pour les festivités, le vice-président de la République, Eddy Boissézon, est arrivé dans l'île le matin, accompagné de son épouse. C'est sa première visite officielle à Rodrigues. La cérémonie protocolaire a débuté par la parade de la garde d'honneur en présence des dignitaires. Suivie par les discours du vice-président et du Chef commissaire, Serge Clair. Ceux présents ont ensuite eu droit à une démonstration des chiens de la police, et à la finale du match de football pour la coupe de la République. Match qui a opposé Baladirou Sporting Club à Latanier Sporting Club. Le vice-président et son épouse remettent le cap sur Plaisance le 14 mars.

Lors de son discours, Serge Clair s'est dit honoré d'accueillir «son bon camarade» Eddy Boissézon et son épouse. «Il a toujours eu une place spéciale pour Rodrigues dans son cœur. Le thème cette année, nous fait réfléchir sur l'avenir de la planète Terre et plus particulièrement sur l'avenir de Rodrigues. Ce thème doit interpeller sur ce que j'ai toujours dit dans mes discours, qu'il faut protéger la Terre. Nous ne devons pas être égoïste et ne pas regarder le bout de notre nez car nos générations futures vont hériter de cette terre.»

Il invite chacun à se questionner sur ses actions, citant en exemple les pêcheurs qui s'adonnent à des activités frauduleuses en détruisant les ressources marines. Il pointe également l'utilisation de pesticides dans les champs, ce qui détruit aussi la terre en la rendant moins productive.

Développement dans le respect de l'environnement

Serge Clair remet en question l'habitude de jeter ses déchets dans les cours d'eau. «Certains estiment que le développement est plus important que l'environnement. Mais tout développement doit se faire dans le respect de l'environnement.» Il se dit fier que, de plus en plus, le Rodriguais prenne conscience de l'importance de préserver la nature.

«Ce faisant, nous démontrons que nous sommes un peuple intelligent qui respecte son prochain et qui pense à l'avenir de ses enfants. Notre vision pour une île Rodrigues écologique devient petit à petit une réalité.» Soulignant que pas mal de progrès ont été accomplis, à l'instar de l'interdiction de l'utilisation des sacs en plastique, ainsi que la réglementation de la pêche à l'ourite. Beaucoup reste quand même à faire.

«J'ai en tête d'adopter un système d'agriculture complètement bio. Adopter un mode de pêche soutenable. Et pour cela, chaque Rodriguais doit faire des efforts pour un changement de mentalité. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on se demande si l'homme n'a pas dépassé ses limites et si la nature n'est pas en train de reprendre ses droits.»

Le coronavirus, occasion de développer un élevage sain

L'épidémie du coronavirus est l'occasion de développer une agriculture, ainsi qu'un élevage sains. «Anou ralim sa laflam debrouyadiz ki nou ena dan nou. Anou montre lemond antie ki nou kapav. Je rassure la population que même si nous faisons tout pour protéger la nature, le développement va continuer en harmonie avec la protection de l'environnement. Tanki mo ena lafors ek kouraz, mo pou touzour la pou soutenir zot tou.» Le Chef commissaire ajoute que le peuple rodriguais est assez intelligent pour se faire sa propre opinion.

Il a annoncé le discours-budget pour le 27 mars, en travaillant pour consolider les liens avec l'île Maurice et les autres îles de la République. Serge Clair souhaite que le vice-président devienne le porte-parole de Rodrigues auprès du gouvernement central afin d'expliquer la vision de Rodrigues en tant qu'île écologique. Il a félicité Monseigneur Alain Harel pour sa décoration nationale.

Eddy Boissézon a exprimé «sa joie immense» de s'adresser à tous les Rodriguais, «en ce moment symbolique chargé d'émotions dans la vie de notre nation». «La fête nationale est l'occasion de réfléchir sur nos valeurs et notre histoire en tant que nation. Le chemin parcouru nous amène à une réflexion sur notre avenir et notre vision pour le pays, notre mission personnelle et patriotique afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés.»

Infrastructures et travaux

Il salue l'entente harmonieuse et cordiale qui existe entre le gouvernement régional et le gouvernement central, pour une synergie décisive dans le développement de Rodrigues. «Le gouvernement central est pleinement engagé à soutenir le développement de Rodrigues, qui fait partie intégrante de la République de Maurice, afin d'aider à consolider et à réussir l'autonomie. Le changement est visible dans divers secteurs de la vie quotidienne rodriguaise. Rodrigues est désormais dotée d'infrastructures qui favorisent son décollage économique.» Il parle des travaux «de grande envergure» qui vont bientôt voir le jour à l'aéroport de Plaine Corail. Aéroport qui va changer de look, avec un investissement de quelque Rs 3 milliards, pour la construction d'une nouvelle piste d'atterrissage longue de 2,4 km, qui ouvrira l'accès aux gros porteurs.

Le vice-président a aussi mentionné la connexion avec le câble à fibre optique MARS. Rajoutant que «l'agriculture a été et restera le pilier économique du développement de Rodrigues. Il existe une alliance historique entre le Rodriguais et la terre. Il y a cependant des perspectives émergentes à travers la technologie. Mais l'agriculture à Rodrigues s'écrit toujours en lettre d'or et de platine. Il est de notre responsabilité de sauvegarder autant que possible les ressources naturelles.» Félicitant dans la foulée l'Assemblée régionale pour ses actions en faveur de la protection de l'environnement, car Rodrigues doit être saluée pour sa démarche écologique de préserver la faune et la flore.