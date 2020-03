Sénégal: Mobilisation des ressources fiscales - Abdoulaye Daouda Diallo se réjouie des performances de la Dgid

Le ministre des Finances et budget se félicite des performances de la Direction générale des impôts et domaines qui a mobilisé 1 619 milliards 800 millions de francs Cfa de recettes fiscales intérieures en 2019. Abdoulaye Daouda Diallo qui présidait hier la rentrée fiscale 2020, invite toutes les forces vives de la nation à s'impliquer dans la mise en œuvre du programme « Yaatal » de la Dgid pour généraliser la mobilisation des ressources internes en faveur du financement des projets publics de l'Etat sénégalais.

Vous me permettrez à cet égard de souligner le niveau exceptionnel de recettes mobilisées par la Direction générale des impôts et domaines (Dgid) en 2019. En effet, dit-il, sur un objectif de de recettes de 1600,8 milliards, elle a réalisé plus de 1 619 milliards 800 millions de francs Cfa, soit une augmentation de plus de 278 milliards (plus de 21% en valeur absolue) en glissement annuel.

Ainsi, dit le ministre en charge des Finances et du budget, « je voudrais rendre un hommage mérité au directeur générale Bassirou Samba Niass et l'ensemble du personnel de la Dgid pour cette performance exceptionnelle qu'il convient de consolider mais surtout d'amplifier ».

Au demeurant, poursuit-il, la mobilisation des ressources internes reste un défi au vue des besoins de financements très importants pour la réalisation des projets du Plan Sénégal émergent (Pse) estimé à plus de 14 098 milliards dont plus de 60% doivent provenir des recettes intérieures.

En ce sens, M. Diallo soutient qu'il est essentiel de développer la culture fiscale pour assoir un civisme fondé sur des droits et les responsabilités à tous les niveaux public et privé.

Aussi, note-il, la Dgid a la responsabilité majeure de contribuer aux solutions de nature à assurer le financement des besoins de l'Etat sans entraver le développer du secteur privé, pilier central du Plan d'actions prioritaires II (Pap II) du Pse.

Par ailleurs, laisse entendre le ministre, « j'invite les autorités, notabilités religieuses et coutumières, les administrations et établissements publics, les élus, le secteur privé, la presse, la société civile, les chercheurs et toutes les forces vives de la nation à s'impliquer dans la mise en œuvre de ce programme de sensibilisation et d'éducation des citoyens sur le Yaatal ».