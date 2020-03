Algérie: Commerce - une commission mixte pour garantir l'approvisionnement durant le ramadhan

Alger — Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé, jeudi à Alger, l'installation d'une commission mixte chargée d'assurer le suivi de l'approvisionnement régulier du marché en produits alimentaires de large consommation durant le mois sacré du Ramadhan.

A une question d'un député de l'APN sur les dispositions et mesures prises par le ministère pour le contrôle du marché national afin d'éviter la rareté des marchandises et la flambée des prix à l'approche du mois sacré du Ramadhan, M. Rezig a précisé que la commission installée comprend l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL) ainsi que l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV).

Le ministre s'est engagé, par là même, à consacrer plusieurs espaces commerciaux à travers tout le territoire national, une semaine avant le mois sacré du ramadhan pour permettre au citoyen de faire ses achats à des prix raisonnables, de manière à préserver son pouvoir d'achat.

Ces espaces, qui seront organisés avec les autorités locales, les producteurs et chambres de commerce, permettront à tous les commerçants, industriels et agriculteurs désirant y participer de faire des ventes promotionnelles ou des ventes au rabais.Outre les divers produits alimentaires qui seront commercialisés à des prix raisonnables, le ministre a fait savoir que ces espaces commerciaux seront également consacrés à la vente des vêtements, des chaussures, de l'électroménager et de la vaisselle.

"La vente au rabais et la vente promotionnelle permettront de mettre un terme au monopole, à la spéculation et à la flambée des prix", a assuré le ministre, précisant qu'un cadre de contrôle sera mis en œuvre à partir du 24 avril prochain pour contrôler le respect des prix de produits subventionnés et le respect du budget du consommateur.Par ailleurs, M. Rezig a précisé que les services de contrôle relevant de son département s'assureront de la qualité des marchandises et de leur conformité aux normes.

Concernant la proposition d'un député pour faciliter les procédures de retrait du registre de commerce, le ministre a indiqué que des ateliers planchaient au niveau de son département sur l'actualisation des lois, dont celle relative au registre de commerce, ce qui permettra, a-t-il dit, de régulariser la situation des commerçants pour les sortir de la sphère l'économie parallèle, en particulier ceux des régions enclavées.

Il a, dans ce contexte, rappelé que le décret exécutif promulgué en 2015, modifiant et complétant la loi de 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, avait tenu compte des spécificités sur le marché national quant aux biens fonciers dans lesquelles sont exercées des activités commerciales.Selon lui, le décret a permis "dans une grande mesure" de simplifier les procédures et d'élargir l'étendue des documents acceptés pour l'obtention du registre de commerce.