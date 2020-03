Algérie: Addis-Abeba - Accueillera conférence de réconciliation nationale inter-libyenne en juillet

Le groupe de contact de l'Union africaine (UA) sur la Libye a décidé, jeudi à Oyo, de tenir la Conférence de réconciliation nationale inter-libyenne en juillet prochain à Addis-Abeba en Ethiopie.

Le choix d'Addis-Abeba intervient "conformément à la décision de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA en 2018", expliquent les dirigeants africains dans le communiqué final lu à la fin des travaux de la première réunion de ce groupe de l'UA.

Lors de cette réunion, les membres du groupe de contact se sont penchés sur les modalités pratiques de la tenue de la Conférence de réconciliation nationale inter-libyenne, en tenant compte des " principes d'inclusivité et de représentativité notamment, la feuille de route, les termes de référence de la Commission préparatoire et du Comité de facilitation, l'identification des participants et le budget prévisionnel".

La réunion a été également l'occasion de rappeler les décisions de la Conférence de l'UA sur la Libye, adoptées lors du 33ème sommet de l'UA, tenu les 9 et 10 février 2020, conformément aux conclusions de la Conférence de Berlin qui mandate l'Union africaine d'organiser la Conférence de réconciliation inter-libyenne.

Renouvelant leur "ferme condamnation" de l'ingérence extérieure, de la violation de l'embargo sur les armes, la présence, l'envoi et l'utilisation des combattants extérieures en territoires libyens, les dirigeants africains du groupe de contact ont condamné "sans équivoque" la poursuite de ces ingérences essentiellement motivées par "les intérêts nationaux et le pillage des ressources naturelles libyennes".

Le groupe de contact a mis l'accent, à ce titre, sur l'importance de s'assurer de la mutualisation des efforts dans le cadre du partenariat pour la paix et la sécurité UA-ONU, se félicitant de l'offre du secrétaire général des Nations unies d'abriter la mission de l'Union africaine au sein de la MANUL (Mission d'Appui des Nations Unies en Libye) conformément à ses engagements, qui consistent également à "associer l'Union africaine aux réunions du Forum politique libyen, y compris celles des sous-comités issus du processus de Berlin".

Réaffirmant leur "solidarité" avec le peuple libyen et leur "ferme attachement" à l'intégrité territoriale, à l'unité et à l'indépendance de la Libye, les dirigeants africains ont exprimé leur "profonde préoccupation" face à la détérioration continue de la situation sécuritaire, humanitaire et économique en Libye.

Le groupe de contact de l'Union africaine (UA) sur la Libye a tenu jeudi à Oyo sa première réunion de travail à laquelle a pris part le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.M.Djerad a représenté le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à cette réunion consacrée à l'examen des derniers développements en Libye et des progrès réalisés dans la préparation de la conférence de réconciliation inter-libyenne.

Les dirigeants de quatre autres pays membres du groupe de contact de l'UA sur la Libye ont participé à cette réunion. Il s'agit du président sud-africain et président en exercice de l'UA, Cyri Ramaphosa, du président du Congo et président du comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, Denis Sassou Nguesso, du président tchadien Idriss Deby Itno et du représentant du président égyptien Abdel Fatah Al Sissi.

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, Smail Chergui, le représentant de l'UA pour faire taire les armes, Ramtane Lamamra et des représentants des Nations unies, ont pris part également à cette réunion.