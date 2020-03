Algérie: Le ministre du Travail évoque avec les ambassadeurs de la Chine, du Danemark et de l'Ukraine les moyens de renforcer les relations bilatérales

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef a reçu mercredi les ambassadeurs de la Chine, du Danemark et de l'Ukraine à Alger, avec lesquels il a évoqué les perspectives et moyens de renforcer la coopération bilatérale et les relations unissant l'Algérie et ces pays dans divers domaines d'intérêt commun, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

A ce titre, M. Acheuk Youcef a reçu l'ambassadeur de la République d'Ukraine à Alger, Maksym Subkh qui était accompagné du pionnier de la médecine physique et de la réadaptation, Pr. Volodymyr Kozyavkin, avec lequel il a passé en revue "les solides relations historiques" unissant les deux pays en la matière ainsi que les programmes de coopération dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.

Lors de cet entretien, les deux parties ont convenu de "renforcer" les voies et moyens de développement de la coopération bilatérale, notamment à travers l'échange d'expériences, a précisé la même source, ajoutant que cette rencontre a constitué une occasion pour le Pr. Kozyavkin d'exposer l'expérience ukrainienne en matière de réhabilitation des enfants atteints de la paralysie cérébrale et des personnes à mobilité réduite.Recevant l'ambassadrice du Royaume du Danemark à Alger, Vanessa Vega Saenz, le ministre du Travail a affirmé la volonté de l'Algérie de bénéficier de l'expérience danoise dans le domaine de l'entreprenariat et d'affermir la coopération en matière de sécurité sociale.

Pour sa part, l'ambassadrice danoise a exprimé la disposition de son pays de permettre à l'Algérie de bénéficier cette expérience, saluant les mesures prises par l'Algérie dans le soutien à l'emploi ainsi que les progrès réalisés par le système de sécurité sociale.Les deux parties ont convenu de renforcer le dialogue et la concertation pour la promotion des relations bilatérales et l'examen des voies et moyens susceptibles de développer cette coopération notamment à travers l'échange des expériences et des expertises, a ajouté le communiqué.

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Lianhe, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a mis en exergue les relations "historiques" liant l'Algérie et la Chine qui connaissent un progrès "notable" sur les plans politique et économique, selon la même source.

Dans ce contexte, le ministre a souligné "l'attachement" de l'Algérie à tirer profit de l'expérience chinoise dans le domaine de la construction et des infrastructures, à mettre en place des mécanismes pour la formation et la qualification de la main d'œuvre algérienne et à œuvrer pour le transfert de la technologie.

De son côté, l'ambassadeur chinois a fait part "du souci" de son pays à renforcer et développer la coopération avec l'Algérie et tirer profit de son expérience dans la sécurité sociale.A cette occasion, les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour renforcer les programmes et les projets de coopération y afférents et mener une action commune pour unifier les vues afin de hisser le niveau de coopération bilatérale à la hauteur des aspirations des deux pays et de diversifier les domaines de partenariat.