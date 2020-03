Algérie: Rencontre entre le ministre du Commerce et les présidents de la CIPA et de l'ONEA

Alger — Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu jeudi à Alger les présidents de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), Abdelwahab Ziani et de l'Organisation nationale des entreprises et de l'artisanat (ONEA), Mustapha Robaïne et ce dans le cadre des concertations menées avec les partenaires et professionnels, indique un communiqué du ministère.

Après avoir écouté un exposé du président de la CIPA, le ministre a précisé que "l'Algérie nouvelle est sur la voie d'investir dans les capacités de production nationale des opérateurs économiques pour protéger et encadrer la production nationale, et partant augmenter les capacités de production, ainsi que de mettre de nouveaux mécanismes suivant une feuille de route étudiée pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures", précise la même source.

Soulignant que cette démarche ne saurait être réalisée sans la mobilisation de tous pour mettre en œuvre le Plan du gouvernement issu du programme du Président de la République, M. Rezig a rassuré les opérateurs économiques que le climat d'affaires commence à s'améliorer en garantissant davantage de transparence et en luttant contre la bureaucratie qui a impacté négativement sur l'économie nationale.

Lors de sa rencontre avec le président de l'ONEA, le ministre a mis en avant le rôle pivot des petites et moyennes entreprises et des artisans dans la promotion du développement notamment dans les zones d'ombre, ajoute le communiqué.

Il a affirmé, en outre, que son département ministériel est disposé à offrir toutes les facilités et à accompagner et à coordonner avec les autres secteurs en vue de hisser ces entreprises et promouvoir ces métiers, conclu la même source.