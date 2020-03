Algérie: La pandémie de COVID-19 est contrôlable, selon l'OMS

Geneve — Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré jeudi que la pandémie de COVID-19 est contrôlable, près de 24 heures après avoir annoncé que le coronavirus est désormais pandémique.

"Nous avons fait cette évaluation d'abord en raison de la vitesse et de l'ampleur de la transmission", a déclaré à Genève le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une réunion avec les Missions permanentes auprès de l'ONU.

Pour combattre ce virus, les pays sont invités à se préparer et être prêts. L'OMS rappelle qu'il y a encore 77 pays et territoires qui n'ont pas signalé de cas, et 55 pays et territoires qui ont signalé dix cas ou moins. Et tous les pays où des cas ont été signalés ont des zones non touchées. "Vous avez la possibilité de continuer ainsi. Préparez votre personnel et vos établissements de santé", a plaidé le chef de l'OMS.

Pour l'agence onusienne basée à Genève, "on ne peut pas combattre un virus si on ne sait pas où il se trouve". Il s'agit de "détecter, prévenir et traiter", et d"une surveillance robuste pour trouver, isoler, tester et traiter chaque cas, afin de briser les chaînes de transmission".Selon l'OMS, il faut trouver et isoler le plus grand nombre de cas possible, et mettre en quarantaine les contacts les plus proches.