Algérie: Sadek Tiouane l'homme qui a surmonté son handicap pour devenir créateur

Mila — Surmonter le traumatisme d'une grave blessure, refuser la fatalité de l'handicap, se réapproprier son corps pour exceller dans un domaine où la dextérité reste le maitre-mot, est le parcours inspirant de Sadek Tiouane de la commune de Rouached (nord de Mila) qui, à force de persévérance, s'est imposé dans le milieu restreint de l'artisanat en créant des objets d'art à partir de vieux matériaux récupérés.

Sadek, ancien membre des forces spéciales de L'ANP, âgé aujourd'hui de 48 ans, a vu sa vie basculer au cours de l'année 2000 après que lui et ses compagnons d'armes eurent subi une attaque terroriste dans les montagnes de la wilaya de Tizi-Ouzou durant laquelle il se fera amputer une bonne partie de son bras droit.

Rencontré par l'APS à la veille de la célébration de la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques, qui coïncide avec le 14 mars de chaque année, Sadek a bien voulu se confier sur "sa deuxième vie" et sur cette blessure qui l'a forcé à revoir son plan de carrière.

Et d'ajouter : "J'ai vu que mon environnement pullulait de matériaux recyclables ne demandant qu'à être revalorisés. Verre, plastique ou bois, ce qui semble pour les autres insignifiant, est pour moi une matière à part entière susceptible de se transformer en une pièce d'art unique".

Bien qu'il semble assez gêné d'évoquer sa blessure au bras droit, Sadek affirme vivre son handicap comme un défi à relever chaque jour.

"Mon handicap m'a forcé à relever un défi interne depuis que j'ai intégré le monde de l'art en 2015 et je veux absolument laisser mon empreinte en créant des objets qui reflètent ma vision de la créativité qui est celle de redonner une nouvelle vie à des vieux produits dont on se sert plus et de les transformer en des objets qui ont de la valeur".

Une vision artistique des choses qui reflète l'identité et l'appartenance

Les objets réalisés par Sadek expriment généralement la beauté des paysages de la région de Mila tels que les chutes de Tamda de la commune d'Ahmed Rachedi où le barrage de Beni Haroun et ce, malgré la simplicité des matériaux utilisés dans leur fabrication, affirme-t-il.

Et d'ajouter : "A chaque fois que j'expose mes œuvres ailleurs que dans la wilaya de Mila, je veille à ce que mes œuvres d'art reflètent l'identité de ma région et qui représentent des sites culturels, historiques et naturels. Je suis animé par la conviction que l'artisan se doit d'être le premier ambassadeur de sa culture et de son environnement".

Ce qui distingue et différencie Sadek des autres artisans, ce n'est pas tant le fait qu'il ait une seule main, mais plutôt cette capacité hors du commun à transformer des choses simples en chefs-d'œuvre, comme créer un bouquet de fleurs ou encore un troupeau de moutons à partir des petits objets récupérés et où précision, créativité et talent subjuguent.

"Ce qui est important pour moi, en tant qu'artisan aux besoins spécifiques, c'est de pouvoir trouver de l'inspiration, de la persévérer toujours et de rester créatif" car comme le veut le célèbre aphorisme de Lavoisier : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.