Algérie: Adrar - Nawal et Ahmed, exemples de producteurs surmontant le handicap

Adrar — Nawal Fettahi et Ahmed Djerdjour, deux exemples de personnes aux besoins spécifiques ayant su, grâce à leur abnégation et persévérance, surmonter leur handicap pour s'impliquer activement dans la vie active.

Approchés par l'APS lors de leur participation jeudi à la célébration de la journée mondiale des personnes aux besoins spécifiques, Nawal (35 ans) et Ahmed (24 ans) ont confirmé que le dynamisme et la détermination permettent de surmonter le handicap et s'imposer activement au sein de la société.

Nawal, qui s'est spécialisé dans l'art culinaire traditionnel s'est vue encouragée par les nombreuses commandes de clients, notamment les touristes et les invités, accompagnée dans le montage de son activité par le dispositif de l'Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem) et encouragée par ses collègues du centre de formation professionnelle.

Elle entend élargir son activité, en dehors domicile familial devenu exiguë, par l'acquisition d'un local spacieux lui permettant d'étoffer son menu et de générer des emplois aux filles de la région.

Ahmed Djerdjour ambitionne lui aussi de se voir soutenu pour monter son microprojet dans le domaine agricole et mettre en pratique son expérience en la matière acquise au niveau du centre psychopédagogique d'Adrar.

Pris en charge au niveau de ce centre entre 1992 et 2007, le jeune Ahmed est chargé actuellement de la gestion de la ferme agricole "pilote" du centre et de l'accompagnement de ses pensionnaires à l'initiation aux techniques culturales oasiennes, a expliqué Mme. Nehari Zineb, psychologue et chef de service pédagogique du centre.