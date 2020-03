Algérie: Moderniser la gestion du secteur de la jeunesse et de généraliser le numérique

Mostaganem — Les participants aux assises nationales sur le dialogue et la consultation sur la nouvelle politique du secteur de la jeunesse, organisées à Mostaganem, ont insisté sur la nécessité de moderniser les outils de gestion dans le secteur de la jeunesse et la promotion de l'information et de la communication, ainsi que la généralisation du numérique, pour une prise en charge idéale de la jeunesse.

Les sections syndicales de la fédération nationale des travailleurs du secteur de la jeunesse, sous l'égide du syndicat national autonome des personnels de l'administration publique, ont appelé, lors de ces assises, à promouvoir l'accompagnement public des jeunes et la modernisation des outils de soutien, ainsi que l'augmentation des budgets pour améliorer la performance de la politique publique de la jeunesse et la mise en œuvre d'un véritable partenariat avec le mouvement associatif.

Les participants ont appelé à la révision du statut et du système de compensation, ainsi que la promotion de la formation, la qualification des ressources humaines, la valorisation des mécanismes de solidarité avec le personnel du secteur de la jeunesse et des sports et la bonne prise en charge des revendications sociales et professionnelles.

Il a proposé "l'activation de la nouvelle politique des jeunes, en bénéficiant de l'expérience du personnel du secteur, et la création d'un centre national d'études et de recherches, se baser sur la prospective, notamment pour actualiser le volet législatif et juridique et de compter sur les mécanismes des élections au lieu des nominations pour former le haut conseil de la jeunesse".

M.Bourzame a également appelé à la révision des textes de loi régissant les relations entre les directions de la jeunesse et des sports et les offices des établissements des jeunes et omnisports et les doter des budgets suffisants.

Plus de 150 participants de 28 wilayas du pays ont pris part à ces assises nationales qui ont duré trois jours.