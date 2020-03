Afrique de l'Ouest: Guterres - Il est toujours possible de parvenir à un règlement juste de la question sahraouie

New York — Le Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a affirmé, jeudi, que le secrétaire général onusien Antonio Guterres était convaincu qu'il est toujours possible de parvenir à un règlement juste de la question du Sahara Occidental.

Selon des rapports médiatiques, le secrétariat général de l'ONU a élaboré un document sur les démarches louables du SG onusien pour parvenir à un règlement politique juste, permanent et accepté par les deux parties, garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination.

Le SG de l'ONU a lancé un appel aux membres du Conseil de sécurité international, aux amis du Sahara Occidental et aux autres acteurs, pour encourager les parties au conflit dans le Sahara Occidental, à savoir: le Maroc et le Polisario, à s'engager "de bonne foi" et "sans conditions préalables" dans le processus politique, dès la désignation d'un nouvel envoyé personnel.

L'Assemblée générale de l'ONU avait adopté à l'unanimité en décembre 2019 une recommandation sur le Sahara Occidental et demandé au Comité spécial en charge de la mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés, de poursuivre l'examen du cas du Sahara Occidental et de soumettre un rapport à l'AG onusienne lors de sa 75ème session, souligne le document.

Ladite Commission a appelé le SG onusien à présenter lors de la 75ème session de l'AG, un rapport sur la mise en œuvre de cette décision.