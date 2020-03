Tunisie: L'Espérance se qualifie aux huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie - Une bouffée d'oxygène !

Une victoire est toujours bonne à prendre, particulièrement quand elle est doublée d'une qualification au tour suivant d'une compétition qui demeure un des objectifs escomptés de la saison.

La Coupe de Tunisie est l'une des compétitions où la réussite n'a pas été au rendez-vous pour Mouine Chaâbani. La saison écoulée, le parcours de l'Espérance de Chaâbani s'est arrêté au stade des demi-finales, se faisant éliminer par le Club Sportif Sfaxien aux tirs au but.

Cette saison, la première sortie en Coupe de Tunisie a été ponctuée d'une victoire ramenée de Sbikha avec, en poche, une qualification aux huitièmes de finale. Le prochain adversaire de l'Espérance de Tunis sera l'Avenir Sportif de la Marsa, un spécialiste de la Coupe, certes, mais qui a beaucoup perdu de sa verve à cause de sa relégation en Ligue 2. Toutefois, un bon parcours en Coupe de Tunisie permettrait aux Marsois de sauver leur saison. Ils joueront également à domicile, ce qui constituera un avantage pour eux.

Mouine Chaâbani pense sans doute à ces petits détails qui pèseraient dans la balance après-demain. Il y pense en soufflant un peu grâce à la victoire ramenée mercredi de Sbikha. La qualification aux huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie est une bouffée d'oxygène pour le staff technique et les joueurs. Se rabattre sur la Coupe de Tunisie constitue pour eux un moyen d'oublier un tant soit peu l'échec en Ligue des champions africaine.

Un objectif à atteindre

Pour Mouine Chaâbani, la Coupe de Tunisie lui accorde un sursis... pour le moment. Dimanche, il ne suffira pas de se qualifier à La Marsa. Ce qu'attendent les supporters, c'est de voir leur équipe carburer à plein régime. Certes, c'est la fin d'un cycle pour l'Espérance de Tunis, mais c'est aussi synonyme du début d'un autre. Ce qu'attendent donc les supporters, ce sont des signes encourageants.

Pour toutes ces raisons, la Coupe de Tunisie est plus que jamais un objectif à atteindre pour Mouine Chaâbani et il a intérêt à mettre les bouchées doubles et à faire preuve d'ingéniosité en termes de coaching. A lui de convaincre par ses choix, en donnant un cachet au jeu de l'équipe. Ceci passe par une meilleure gestion de l'effectif en sachant entre autres galvaniser ses joueurs comme il a su si bien le faire à ses débuts à la tête de l'équipe.

Une chose est sûre : Chaâbani n'a plus droit à l'erreur, cette saison, après l'élimination au stade des quarts de finale de la C1 africaine.

Meziane : des prémices de bon augure...

Contesté depuis son arrivée, Abderrahmane Meziane a plutôt convaincu avant-hier à Sbikha. Certes, il s'agit d'un match de Coupe de Tunisie face à un club divisionnaire qui n'a pas fait le poids, mais ce sont déjà des prémices de bon augure pour un attaquant, auteur de la passe décisive qui a donné lieu au premier but signé Ben Saha. Et c'est ce qu'on attend entre autres résultat d'un attaquant : soit il marque des buts, soit il y contribue.

Bref, Abderrahmane Meziane entre progressivement dans le moule et c'est une bonne chose en soi. Et puis, on ne peut pas lui en vouloir de n'avoir pas brillé en Ligue des champions. C'est que l'adaptation prend un certain temps.Avant-hier, il n'y a pas que Meziane qui a donné satisfaction. Le jeune Ben Hmida, la nouvelle recrue, Tougay et Khénissi qui a retrouvé enfin le chemin des filets, ont consolé par leurs attitudes sur le terrain. L'Espérance reprend des couleurs. C'est un fait !