Tunisie: Basketball | Play-off (dernière journée) - USM-JSK et ESR-DSG au super play-off

On a joué la dernière journée du play-off avec deux seules questions qui attendaient des réponses : qui entre la DSG et l'ESR se classera second ? Et qui entre la JSK et le CA prendra le 4e ticket ? Et comme par hasard, les deux matches opposaient directement les 4 équipes concernées.

Pour l'ESR, elle a usé de l'appui de son public et de la volonté de ses joueurs pour encore une fois dominer et gagner un match difficile. Les équipiers de Chennoufi ont pris les choses en main au 4e quart temps et ont pu stabiliser l'écart de 15 points qui leur a été suffisant pour passer avant la DSG (entre aller et retour). La Dalia, quant à elle, n'a pas démérité et a joué avec les moyens du bord, avec des joueurs qui ont encore envie de donner. La confrontation entre les deux équipes va être beaucoup plus équilibrée que celle d'avant-hier. Elles se connaissent parfaitement bien. Les deux premiers matches vont avoir lieu à Radès, alors que le 3e match va avoir lieu à Grombalia.

Si l'on passe à 4 matches, ce sera à Grombalia encore une fois, et la belle aura lieu à Radès. A Kairouan, la JSK a mobilisé tous ses moyens pour dominer un CA hors du coup et qui traîne les problèmes de tout un club démuni de moyens et très mal dirigé. Le score en dit bien en faveur des équipiers de Jaouadi. Safouene Fejani, nouvel entraîneur à la place de Moneme Aoune, a réussi le premier objectif. Les Aghlabides sont tombés sur le premier favori au titre, l'USM. L'avantage du terrain est pour les Monastiriens qui joueront les deux premiers matches chez eux. Là, on a un match spécial avec beaucoup de rivalité et un ascendant concret de l'USM qui a battu la JSK au play-off deux fois.

Irrégulier

Ce play-off 2020 ? Franchement, c'est à oublier avec cette programmation irrégulière. On a joué, puis on s'est arrêté avant de revenir et de jouer tous les trois jours. Et la Ftbb continue avec cette formule très longue et qui ne hausse pas le niveau . On a un championnat où de grands matches se jouent en milieu de semaine, et où l'on ne connaît pas souvent les dates des journées. Le coup d'envoi du super play-off est prévu pour le 18 mars. Alors, ça va se jouer ou pas ? Ça va être avec public (combien ?) ou à huis clos ? Tout dépendra de ce qu'on va faire vis-à-vis du Coronavirus.