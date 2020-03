Soudan: Cabinet - Empêcher l'entrée des citoyens des pays touchés par Coronavirus au Soudan

Khartoum — Le Soudan a suspendu jeudi la délivrance de visas d'entrée aux citoyens originaires de des pays touchés par le coronavirus, tout en disant à ses citoyens d'éviter de voyager dans ces pays.

La décision rendue par le Ministre des Affaires du Cabinet, l'Ambassadeur Omar Manis, a énuméré les des pays touchés par le virus selon la liste de l'Organisation Mondiale de la Santé comme incluant chacun la Corée, la Chine, l'Italie, l'Iran, la France, l'Espagne, le Japon et l'Egypte.La décision a également déclaré que les vols vers ces huit pays devraient être suspendus et que les quatre points de passage entre le Soudan et l'Égypte seraient fermés jusqu'à nouvel ordre.

Il a également déclaré que les responsables travaillant avec le protocole de l'État devraient veiller à ce que ces mesures soient strictement appliquées dans les salles VIP et les salles présidentielles à Khartoum.Le ministère des finances et de la planification économique devrait, selon la décision stipulée, fournir le financement d'un plan national de lutte contre le coronavirus et qu'une réunion quadripartite impliquant la Banque mondiale, le FMI et le ministère des finances soit tenue pour établir des plans visant à garantir les ressources nécessaires. le financement

La décision a également conseillé aux gens d'éviter les zones trop encombrées à l'intérieur du paysIl a également déclaré que les ministères de la Santé, des Affaires étrangères, des Finances et de la Planification économique, de la Culture et de l'Information, de l'Intérieur, de la Défense et de la Chambre de la Gouvernance Fédérale devraient coordonner la mise en œuvre de ces décisions.