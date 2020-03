Soudan: Ministere de la Santé confirme le premier décès par coronavirus

Khartoum — Le ministère fédéral de la Santé a confirmé la découverte du premier cas de maladie émergente coronavirus, scientifiquement nommé COVID-2019.

Le ministère a déclaré vwndredi dans un communiqué de presse que l'homme affecté, est un cinquantenaire, habitant dans l'État de Khartoum et qu'il est décédé jeudi 12 mars et qu'il s'est rendu aux Émirats arabes unis au cours de la première semaine de mois de mars.Le ministère fédéral de la Santé a confirmé qu'il était prêt à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie, dans le cadre du "plan national élargi de lutte contre" Coronavirus "qui a été présenté au Premier ministre.

Le plan du Ministère fédéral de la santé prévoit le renforcement des capacités des prestations et des cadres sanitaires pour la lutte contre l'épidémie.Le Conseil des ministres et le Conseil de la souveraineté ont approuvé, dans l'après-midi du jeudi 12 mars, un ensemble de mesures soumises par le Ministère fédéral de la santé au nom du Comité suprême pour la prévention des épidémies, et la mise en œuvre de ces mesures a commencé par la fermeture de certains points de passage et l'arrêt des voyages à destination et en provenance de certains pays gravement touchés.

L'équipe de direction du ministère fédéral continue d'être présente au sein du ministère fédéral et de ses installations et travaille dur pour soutenir le département de la santé de l'État de Khartoum et avec tous les prestations de l'État, du secteur privé, des citoyens et des organisations pour renforcer les capacités d'intervention.

Le communiqué de presse a indiqué qu'il existe une salle d'urgence permanente au sein du ministère fédéral et qu'il continue de convoquer et de recevoir des communications du personnel de santé et des citoyens et de diriger des équipes de surveillance et d'intervention tout au long des 24 heures de tous les États fédérés du pays.Le Comité suprême pour la prévention de l'épidémiologie a tenu une réunion extraordinaire vendredi l'après-midi. La déclaration a appelé tous les citoyens et toutes les institutions à suivre les directives et procédures.