Tunisie: Les travaux de réalisation de l'échangeur reliant cité El Khadra et Montplaisir sont à mi-chemin (ministre)

Tunis — Le taux d'avancement des travaux de réalisation d'un échangeur au niveau de la rocade X2 et la route nationale n°9 au niveau de la cité El Khadra et le quartier de Montplaisir a atteint 50%, a indiqué vendredi le ministre de l'Equipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire Moncef Sliti lors d'une visite d'inspection à ce projet.

La plus grande partie de cet ouvrage, dont le coût est estimé à 45 MD entrera en exploitation fin 2020. Ce projet permettra de moderniser le réseau structurant des villes du district du Grand Tunis, de réduire l'encombrement au niveau de l'intersection de la route X2 et de la route nationale n° 9, et de réduire la circulation au niveau de la route nationale n° 8 et la route nationale n° 9.

Le ministre a souligné l'impératif de suivre quotidiennement les travaux de ce projet, ajoutant que son département œuvre à exécuter plusieurs projets, d'un coût global estimé à 2,6 milliards de dinars pour développer le réseau des routes et pistes

Le projet comporte la réalisation de deux ponts d'une longueur de 554 mètres pour chaque pont, et de 4 autres ponts sur des bases profondes, la mise en place d'un pont en béton et fer sur 45 m, d'une passerelle supérieure pour piétons en béton armé d'une longueur de 45 mètres, et l'aménagement de deux ronds-point, au niveau de l'Avenu Abdelaziz Kamel au Lac et à l'entrée de la zone de Montplasir (route nationale 9) ainsi que la réalisation d'un réseau de drainage des eaux pluviales de différents tailles.