Rwanda: Coronavirus - La RD Congo arrête tout, le Rwanda vers un retrait du CHAN

Dans la droite ligne des suspensions, reports ou encore annulations de compétitions, la RD Congo décide de la suspension de toutes compétitions et championnats de football sur son territoire.

Ce pour une durée de 30 jours. Une décision prise dans le « souci de protéger les athlètes et les spectateurs » face à la propagation de la pandémie du Coronavirus. Le pays compte déjà 2 cas.

Par contre, la préparation de l'équipe nationale A' se poursuit dans l'attente d'une décision éventuelle de la CAF.

C'est également le mot d'ordre lancé ce vendredi par le Rwanda. Le pays suspend sa participation à toute compétition internationale dont le CHAN 2020. « Toutes les fédérations et associations sportives nationales sont instruites d'informer leur fédérations internationales de la décision du gouvernement rwandais d'annuler sa participation aux événements continentaux et internationaux, jusqu'à nouvel ordre, en raison du COVID 19« , lit-on.

En outre, tout compétition que devait abriter le Rwanda est également reportée jsuqu'à nouvel ordre.

Meanwhile, @Rwanda_Sports has announced that Rwandan teams will not participate in any planned international competitions until further notice due to #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/nfdJ5j8dsl

- Rwanda Broadcasting Agency (RBA) (@rbarwanda) March 13, 2020