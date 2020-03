Sénégal: Covid-19 - Il ne sera pas possible d'effectuer la Oumra (Amadou Bâ)

Dakar — Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Bâ, a confirmé vendredi l'impossibilité pour candidats à la "Oumra" (petit pèlerinage) de se rendre en Arabie Saoudite en raison de restrictions imposées par la nécessité de lutter contre la propagation du coronavirus.

"Il ne sera pas possible à nos compatriotes et aux fidèles des autres pays d'effectuer la Oumra et d'aller en Arabie Saoudite pendant le ramadan. Il s'agit de mieux lutter contre la propagation du coronavirus", a-t-il assuré lors une déclaration à la presse.

Amadou Bâ a rappelé que les autorités saoudiennes avaient pris depuis le 27 fevrier dernier la ferme décision de surseoir à la délivrance de visas pour la Oumra et pour les autres visites.

"Cette mesure signifie que pour le mois de ramadan à venir la Oumra que des millions musulmans à travers le monde ont l'habitude d'effectuer ne sera pas possible hélas", a-t-il ainsi fait savoir.

Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal a insisté sur la grande responsabilité du Royaume d'Arabie Saoudite de s'acquitter de ses responsabilités et obligations dans cette crise sanitaire mondiale.

La pandémie de coronavirus touche plus de cent pays, affecte tous les continents et pourrait être considérée comme l'une des plus graves crises sanitaires de ce siècle, a-t-il laissé entendre.

Il ainsi souligné la nécessité pour les candidats sénégalais au pèlerinage d'attendre que le signal soit donné par voix officielle avant d'engager leurs deniers dans le hadji 2020.

Amadou Bâ a, dans le même temps, appelé les voyagistes à arrêter l'enrôlement de candidats au pèlerinage et à cesser les dépenses éventuellement liées à l'édition de cette année.