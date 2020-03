Cote d'Ivoire: FEMUA 13 - Le nombre d'artistes augmente, plusieurs innovations et actions sociales

Le leader du groupe Magic System, A'Salfo, a annoncé la participation de grandes stars du monde musical.

C'est reparti pour le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua). A l'occasion du lancement de la 13è édition, le jeudi 12 mars 2020, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le commissariat général dirigé par le leader du groupe ivoirien Magic, System, Traoré Salif dit A'salfo, a dévoilé la fiche artistique, avec à la clé de nombreuses innovations.

D'une quinzaine d'artistes en 2019, la programmation artistique, cette année 2020, passe à une vingtaine de grosses pointures du monde de la musique. Youssou N'Dour, Koffi Olomidé, Soum Bill et Kajeem...font partie des 21 sommités internationales et nationales auxquelles les festivaliers auront droit. Ceux-ci seront en attraction sur les grandes scènes du festival à partir du 3è jour (jeudi 16 avril) désormais et non le 4è jour (vendredi).

Le commissariat général entend également récompenser les hommes des médias. Le Prix Femua des médias permettra de distinguer alors le journaliste qui aura produit le meilleur article sur le Festival.

Comme à l'accoutumé, le Femua se déroulera en 5 volets : le Femua Kids, Femua Sport, le volet social, Carrefour jeunesse et les Concerts. En ce qui concerne le Femua Kids, c'est un Festival en miniature qui permettra notamment aux enfants démunis, de moins de 11 ans, de participer à des activités aussi bien ludiques que didactiques. En termes d'actions sociales, le commissariat grâce à ses partenaires compte offrir deux écoles primaires : une dans un village de Tanda et la seconde à Vavoua.

Des conférences, ateliers de renforcement des capacités et d'informations, des rencontres B to B, autour des valeurs de paix et de développement, sont prévus dans le cadre de « Carrefour Jeunesse ». Les sportifs ne seront pas oubliés. Ils bénéficieront d'un tournoi de football et d'un cross populaire. Ainsi pour le Femua 13, plus de 15 000 coureurs sont attendus.

Les concerts se dérouleront sur 4 différents sites : Institut Français au Plateau avec la soirée sénégalaise, Injs, la scène dénommée « Couleur Café » installée dans un espace gastronomique et enfin à Grand-Bassam pour le concert de clôture.

« Le Femua 13 n'est pas fermé à un report »

A entendre le commissaire général du Femua, Traoré Sali dit A'Salfo, les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé (Oms) annoncent un probable recul de la pandémie, dans un mois. Vu que le Femua se tiendra aussi dans un mois, il se dit optimiste qu'avant le démarrage de l'évènement, le Coronavirus disparaitra.

« Des évènements comme le Femua, on ne le reporte pas avec le doigt. Il y a 21 artistes qui sont programmés. Chacun avec son agenda. Même pour le reporter, il faut tout un travail, rappeler tout le monde, faire un consensus et trouver une date à laquelle tout le monde sera disponible. Nous sommes dans un pays qui a des lois. Je ne me verrai pas en train de braver un décret du gouvernement interdisant tout rassemblement », reconnaît A'Salfo.

Il soutient toutefois que « la plus part des pays qui ont pris des mesures de restrictions, l'ont fait pour un délai maximum d'un mois. Si l'on reste dans ce calcul, la date du déroulement de l'évènement est placée à un bon moment. On ne peut pas dire que le Femua n'est pas un évènement à reporter. Ce n'est pas la première fois qu'on reporte le Festival. Au Femua 4 (2011), il y avait la crise électorale, on est parti d'avril à juin et on a tenu. L'essentiel, c'est de ne pas terminer l'année 2020 sans tenir un Femua. Mais pour le moment je peux dire que le festival est maintenu du 14 au 19 avril 2020, jusqu'à nouvel ordre. Je ne suis pas fermé à un report ».

Avec pour thème « Alliance Afrique-Europe : Paix et développement », le Festival se tiendra du 14 au 19 avril 2020, à Abidjan et à Grand-Bassam. Il sera parrainé par la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula Von Der Leyen. Le Sénégal est le pays invité d'honneur. Il est bon de signaler que la cérémonie de lancement a été une aubaine pour Gaou Productions de renouveler son partenariat avec MTN Côte d'Ivoire et l'Union européenne.

La mode, les expositions, la gastronomie sénégalaise au menu !

A l'occasion du lancement du Femua 13, l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, Abdou Khadir Agne représentait le ministre de la Culture et de la Communication de son pays, Abdoulaye Diop. Le diplomate a, au nom du ministre, exprimé ses remerciements aux organisateurs pour le choix porté sur le Sénégal comme pays hôte d'honneur.

En retour, le Sénégal, selon lui entend y participer avec un échantillon de sa riche diversité culturelle. Le pays souhaite offrir ainsi « une vitrine à d'autres expressions artistiques comme la mode, les expositions, le graffiti mais aussi la gastronomie ».

Abdou Khadir Agne assure également que « cette fête sera celle de ses compatriotes vivants à Abidjan avec une participation massive ». Pour cette édition, l'icône de la musique Yousou N'Dour fait partie de la tête d'affiche. Aux festivals précédents, des artistes tels que Didier Awadi, Ismaël Lo, Omar Pene et Marema avaient été invités.

La liste complète des artistes invités

Artistes étrangers

- Youssou N'dour (Sénégal),

- Koffi Olomidé (RD Congo)

- Vegedream (France)

- Daphne (Cameroun)

- Diamond Platinum (Tanzanie)

- Mala Rodríguez (Espagne)

- Floby (Burkina Faso)

- Zahara (Afrique du Sud)

- Raja Kessabny (Maroc)

- ZAZ (France)

- Joël Sebunjo (Ouganda)

- David Carrera (Portugal)

- Mutomi Drummer Queen (Kenya)

- Celine Banza (Prix découvertes Rfi - RDC)

Artistes ivoiriens

- Soum Bill

- Magic Diesel

- Mathey

- Kajeem

- Mix Premier

- Ariel Sheney

- Éden