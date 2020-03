Cote d'Ivoire: Transport aérien - Des dispositions pour faciliter les missions des maires en France

Les maires ont à cœur de multiplier les missions en France d'ici à 2021. Raison pour laquelle leur organisation, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci), a signé une convention, le 11 mars, au Plateau, avec Corsair, une compagnie aérienne.

Des dispositions particulières en matière de tarifs, dit-on, ont été prises avec leur partenaire pour leur faciliter les voyages sur un an. Une baisse des tarifs pour contribuer à booster la coopération décentralisée. Autre objectif visé, permettre à nombre d'Ivoiriens de séjourner en France, pour des visites privées ou professionnelles. En le faisant, les organisateurs de cette rencontre entendent consolider les relations économiques et de développement local entre la République française et celle de Côte d'Ivoire. Le ministre Paulin Danho, maire d'Attécoubé et président de l'Uvicoci, signataire de ladite convention, a affirmé :

« Cette convention est à la fois symbolique et opérationnelle. Les maires, les conseils municipaux et l'ensemble du personnel sont souvent amenés à aller en mission. Nous avons pour objectif de faire en sorte qu'ils puissent optimiser leurs ressources et permettre la mobilité du personnel et de leurs familles. Nous avons l'opportunité de remplir cet objectif ».

Le président de l'Uvicoci salue la tenue prochaine du sommet des villes à Bordeaux. « En prévision des voyages, nous avons besoin d'avoir un package pour permettre la mobilité des maires. Nous voulons que ce partenariat soit dynamique et fructueux », dira Paulin Danho.

Gilles Marigliano, directeur des ventes de la compagnie, a confié qu'il ne s'agit pas seulement des membres des conseils municipaux, leurs familles sont également concernées. Parlant de la propagation du coronavirus, il a confié être en relation permanente avec les autorités sanitaires de France afin d'adopter des mesures idoines. Il a rappelé qu'il existe un partenariat avec l'hôpital américain de Paris, afin de faciliter la tâche à tous les Ivoiriens qui voudraient y faire des bilans de santé.

Le ministre Félix Anoblé, maire de San Pedro et plusieurs élus étaient présents à cette cérémonie de signature de convention.