Cote d'Ivoire: Prévention de la violence armée - Le comité de suivi opérationnel échange sur l'état d'avancement du projet CISALW

Le comité de suivi opérationnel du projet d'appui à la politique nationale de contrôle du trafic et de la circulation illicite d'armes légères et de petit calibre et de prévention de la violence armée en Côte d'Ivoire (CISALW) a tenu sa première rencontre, le 12 mars 2020, à Abidjan, à l'hôtel BelleCôte.

Cette réunion, a rappelé Justine Verdier de Coginta Bruxelles, est un exercice redevabilité vis-à-vis des partenaires et bénéficiaires mais également de l'ensemble des partenaires techniques et financiers.

Le Préfet Hors grade, Kouadio Yao président de la ComNat-ALPC (Commission Nationale de lutte contre la Prolifération et la Circulation illicite des Armes Légères et de Petit calibre) et du Comité de suivi opérationnel a indiqué que des efforts significatifs ont été déjà réalisés en matière de lutte contre la prolifération des Alpc. Cependant, il fera remarquer que force est de reconnaitre que des défis restent à relever. C'est dans ce cadre, dira-t-il, que s'inscrit ce projet. « Le projet d'appui financé par l'Union européenne et mise en œuvre par Coginta en partenariat avec la ComNat-ALPC a pour objectif d'appuyer pendant 18 mois la politique nationale de contrôle du trafic et de la circulation illicite d'armes légères et de petit calibre et de prévention de la violence armée en Côte d'Ivoire », a tenu à expliquer M. Kouadio. Aussi s'est-il félicité de la tenue de cette rencontre qui se tient après plusieurs rapports liés à des situations qui n'ont pas pu être maitrisées de façon totale.

Le comité de suivi, a-t-il souligné, est un outil de pilotage et veille à la mise en œuvre du projet CISALW. « Il a pour mission d'encadrer l'exécution du projet et de garantir un suivi régulier et la bonne évaluation des activités. Il se réuni tous les quatre mois »,a-t-il précisé. Avant de dire qu'il s'agira au cours de cette session de faire l'état des avancements du projet, de les apprécier et de faire des recommandations. « Je suis persuadé que les recommandations qui sortiront de cette rencontre permettront de susciter des actions, à même de nous permettre de continuer sa mise en œuvre avec célérité dans un national pré-électoral assez tendu et un environnement régional marqué par le terrorisme et la criminalité transnationale », a-t-il souhaité.

Pour Sébastien Cocard, représentant de l'équipe régionale du service de politique étrangère de l'Union européenne à Dakar, c'est toujours un plaisir de participer au premier comité de suivi du projet suite à son lancement en 2019. A l'en croire, ce comité va confirmer que le projet avance bien et qu'il a démarré sans tarder. « Au-delà des avancements du projet, nous entendons partager des informations sur des possibles réadaptation du projet. En début de projet on aura pas de réadaptation très substantiel à vous soumettre », a indiqué M. Cocard.

Rappelons que Coginta est une association de droit Suisse basé à Genève. Elle travaille dans plusieurs pays, à savoir le Tchad, le Congo, le Mali, la Guinée le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.