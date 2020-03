Cote d'Ivoire: Musique reggae - Solo Jah Gunt signe son retour "En toute conscience"

Après plusieurs tournées sur la scène internationale, Solo Jah Gunt est de retour.

"En toute conscience", tel est l'intitulé du maxi single de 4 titres que l'artiste, qui se singularise par la boule à zéro (la tête rasée) et un lance-pierre autour du cou, propose aux mélomanes ivoiriens, après plusieurs années d'absence au pays. « J'ai beaucoup bourlingué sur les scènes européennes.

Avant la sortie de mon prochain album et la grande communion de retrouvailles que je réserve bientôt aux populations ivoiriennes, j'offre ce maxi single non seulement pour dire aux mélomanes que je suis bien présent, mais aussi pour apporter ma contribution à l'élan de paix et de cohésion sociale en cours en ce moment dans mon pays », a confié Solo Jah Gunt. Cette volonté s'est d'ailleurs manifestée dans le titre " Zangabouêt", une invitation à la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Avec "Balance", on se laisse entraîner par une sonorité mélodieuse qui exprime l'amour d'un homme pour sa bien-aimée. Dans "Maman", Solo Jah Gunt appelle à la persévérance et au courage dans la vie. Son cri du cœur pour la survie de l'humanité, il le lance dans "Planète". « Guerre, dictature, famine, réchauffement climatique. Elle n'est pas nette cette planète, elle pète les plombs », chante-t-il. Dans cette diversité thématique, l'artiste est resté fidèle à son style reggae-raga qu'il a bonifié avec l'utilisation du violoncelle et du saxo.

Solo Jah Gunt est un nom très évocateur du reggae ivoirien. Au début, dans les années 1990, lui "Solo Jah Gunt ne savait pas se battre". Mais il a su se défendre pour trouver "Elle". Puis, l'artiste ira en "Tourisme" à travers la Côte d'Ivoire, avant de s'installer en France où, depuis, il mène une carrière internationale bien remplie. Ses titres comme "Love", "Moi Solo Jah Gunt je ne sais pas me battre", "Anatoyé", "Férétani", "Elle", "Salut ô terre", "Welcome in Côte d'Ivoire" restent gravés à jamais dans les mémoires comme des classiques du reggae ivoirien.