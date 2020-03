Algérie: FC Metz - La confiance retrouvée de Farid Boulaya

Auteur de son premier but de la saison contre Montpellier le 5 février dernier, Farid Boulaya est revenu à son meilleur niveau depuis cette réalisation. Un déclic dont il a parlé au Républicain Lorrain.

« Depuis le début de saison, je n'avais pas encore marqué. Ce but m'a redonné un peu de confiance pour enchaîner derrière », avoue alors le milieu de terrain offensif des Grenats.

S'il est devenu plus performant, c'est aussi grâce à son repositionnement dans l'axe, son poste de formation.

« On peut dire que je me sens plus à l'aise. C'est mon poste de formation donc j'ai plus l'habitude d'y jouer. Sur ces derniers matchs, je me sentais mieux. La saison dernière, quand je jouais sur le côté, je pense que c'était plus simple parce qu'on avait plus le ballon que cette année, on était plus haut. Mais je préfère jouer au milieu de terrain », reconnait-il.

Alors qu'il voulait quitter le FC Metz cet hiver, Farid Boulaya estime finalement qu'il a bien fait de rester.

« Peut-être que le fait que je sois resté m'ait permis de me remobiliser pour cette fin de saison. J'ai pu donner tout ce que je pouvais depuis que j'ai recommencé à jouer ».