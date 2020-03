Togo: Irène De Souza, présidente de l'association "Vémianou" charmée - « Ce qui m'a le plus intéressé est la possibilité qu'on nous donne en tant que citoyen de la commune de pouvoir suivre l'exécution du budget »

Depuis ce Vendredi, on connait le budget 2020 de la Commune Lacs 1 (Aného).

Ce budget a été présenté aux citoyens ce jour par le Conseil municipal à l'hôtel de ville d'Aného. C'est une présentation qui n'a pas laissé indifférent les populations au rang desquelles se trouvait la présidente de l'association "Vémianou", Irène De Souza, bien connue de par ses œuvres caritatives en faveur des populations de la préfecture des Lacs.

En réaction à cette présentation faite, elle a confié, « je félicite le conseil municipal de la commune Lacs 1 pour sa brillantissime de son budget 2020 dont la présentation a été faite à la population ce jour. Je suis heureuse de prendre part à la présentation du budget de la commune Lacs 1 exercice 2020 ce vendredi 13 Mars à l'hôtel de ville d'Aného. J'avoue que c'est un travail transparent et professionnel. Ce qui m'a le plus intéressé est la possibilité qu'on nous donne en tant que citoyen de la commune de pouvoir suivre l'exécution du budget et de rappeler au conseil municipal les programmes non mis en application ».

En effet, la commune Lacs 1 pilotée par Me Alexis Aquereburu a présenté un budget 2020 qui s'élève en recettes et dépenses à la somme de 894.761.325 F Cfa. La commune compte sur des recettes propres de 276.799.075 F Cfa et une aide extérieure à mobiliser à hauteur de 617.962.250 F Cfa. Après un débat nourri des questions et réponses entre citoyens et Conseil municipal, Mme Irène De Souza part satisfaite avec l'espoir que toutes les lignes de ce budget soient exécutées.