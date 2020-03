Afrique: Coopération - L'UE a besoin d'un partenariat plus fort et plus ambitieux avec l'Afrique

A Bruxelles, la Commission européenne et le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont posé les jalons d'une nouvelle stratégie avec l'Afrique.

Les deux structures européennes ont présenté leurs propositions visant à intensifier la coopération avec l'Afrique dans cinq domaines clés: la transition verte; la transformation numérique; la croissance durable et les emplois; la paix et la gouvernance; la migration et la mobilité. Grâce à ce document de travail, l'Union européenne (UE) va entreprendre des discussions avec l'Afrique. Objectif : élaborer une nouvelle stratégie commune qui sera approuvée lors du sommet Union africaine et l'UE prévu en octobre 2020.

Pour la présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, cette stratégie avec l'Afrique sera la feuille de route. L'Afrique étant le "partenaire naturel de l'Union européenne. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus prospère, plus pacifique et plus durable pour tous". Pour le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, " une partie de l'avenir de l'Europe se joue en Afrique. Pour relever nos défis communs, nous avons besoin d'une Afrique forte, tout comme l'Afrique a besoin d'une Europe forte. Nous avons tout à gagner d'un renforcement de notre partenariat [...] Chacun de nos deux continents a besoin de l'autre, pour devenir plus forts, se renforcer l'un l'autre et concrétiser une ambition commune: un monde meilleur ayant pour socle un ordre international fondé sur des règles".

La commissaire européenne aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, est convaincue qu"'avec les cinq partenariats proposés, qui s'articulent autour des valeurs et des intérêts qui nous sont communs, l'Afrique et l'Europe mèneront ensemble la transformation écologique et numérique tout en promouvant l'investissement et l'emploi durables". 2020 est une année charnière dans les relations Afrique-UE. Les deux continents sont également appelés à maintenir le partenariat entre l'UE et le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.