Cote d'Ivoire: FIF - Nouveau comite électoral et date de l'AG élective connus le 16 mai 2020

L'assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de Football (FIF) se déroulera le 16 mai 2020. L'information a été donnée par le site Web de la maison de verre le vendredi 13 mars 2020.

C'est conformément à l'article 34 des Statuts de la FIF que le président Augustin Sidy Diallo a émis un avis ( article 34 :L'Assemblée Générale est convoquée par le Comité Exécutif une (1) fois par an en session ordinaire, au plus tard le 30 juin. L'avis doit être envoyé au moins 2 mois avant l'Assemblée Générale) pour convoquer l'assemblée générale ordinaire de la FIF à la date du 16 mai 2020.

L'ordre du jour, le lieu seront communiqués plus tard aux clubs de Ligue 1, Ligue 2,Division 3 et groupements d'intérêt. Les acteurs du ballon rond ivoirien seront situés sur ses détails au plus tard le 1er mai 2020 conformément aux textes.

En attendant, on peut le dire, il s'agira de faire le bilan financier et moral de la saison écoulée, mais surtout de mettre en place une nouvelle commission électorale et une commission de recours. La période électorale pourrait être connue au terme de cette assemblée générale ordinaire.