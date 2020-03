Cote d'Ivoire/Madagascar: Madagascar - Côte d'Ivoire - Les matchs aller et retour reportés par la CAF

Un ouf de soulagement. 48 heures après le communiqué de la Confédération Africaine de Football (CAF) sur le maintien des dates des éliminatoires de la Coupe d'AFrique des Nations 2021 au Cameroun, hier soir par le truchement de son secrétaire général, Abdel Bah, la CAF a fait un volte face en décidant de reporter les matchs prévus du 25 au 31 mars.

Comme toutes les compétitions footballistique en Europe, Asie, Amérique, voilà, la CAF a pris ses mesures pour éviter que le football soit à l'origine de la propagation de ce virus. "Suite à la requalification de la crise sanitaire mondiale actuelle du Covid-19 ou Coronavirus, en pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé, compte tenu également des difficultés de déplacements de plus en plus grandes à travers le monde et consciente que la plupart des joueurs qui composent nos sélections africaines évoluent hors du continent, La CAF estime que l'organisation des matches éliminatoires de la CAN Total 2021 (3e et 4e journée) ne peut être assurée convenablement. En conséquence, elle décide du report des matchs des 3e et 4e journées à une date ultérieure", tel est la teneur du communiqué sur le site officiel de la CAF.

Plusieurs raisons ont été évoquées par la CAF sur ce report entre autres le refus des clubs de libérer leurs joueurs pour des matchs internationaux, la majorité des joueurs africains évoluent en Asie et en Europe dans les pays où on détecte le plus de cas et surtout face aux demandes des gouvernements et des mesures prises par rapport à cette épidémie de coronavirus. Les qualifications à la CAN Féminine 2020, prévues du 8 au 14 Avril 2020, ainsi que les Qualifications à la Coupe du Monde Féminine U20 prévues du 20 au 29 Mars 2020, sont également reportées.

Cette décision ne fait que rejoindre les autres décisions des instances internationales du sport des autres disciplines qui ont tous annulés ou reportés leurs évènements. Le ministère de la Jeunesse et des Sports salue cette décision de la CAF sur le report des rencontres. Le MJS qui a déjà publié un communiqué sur la suspension des rencontres internationales sur le sol malgache et suit de très près la situation. " La santé prime avant toute autre chose aussi bien pour le monde du sport que pour le peuple malgache. La décision de report des matches éliminatoires de la CAN 2021, prévus pour la fin de ce mois par la CAF rencontre notre pleine adhésion. Elle traduit la lucidité et la prévoyance de cette instance par rapport à la situation qui prévaut actuellement.

Toutefois, la préparation de nos sportifs continue afin de s'apprêter à toute éventualité et pour cela, le ministère de la Jeunesse et des Sports sera près des fédérations sportives et les soutiendra. Félicitations et bravo » a souligné, Tinoka Roberto, ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce report servirait les intérêts des joueurs malgaches. C'est le cas de Hery Bastien dont un des coéquipiers de Linfield fut testé positif. Romain Métanire est devant un dilemme, puisqu'il a le droit de partir mais comme les USA ont fermé leurs frontières pour un mois entier, on ne pense pas que le club de Minnesota le laisse partir.

Le club belge de Charleroi a aussi fait clairement savoir qu'il ne va pas libérer Marco Ilaimaharitra. Des absences de taille donc mais qui risquent de s'étendre à d'autres joueurs selon Nicolas Dupuis qui, par le biais de sa caisse de résonnance, un certain Odon Randrianiaina, évoque le cas de deux joueurs en Arabie Saoudite qui seront confinés chez eux pour éviter des risques de contamination.Et quand on sait qu'il s'agit de Carolus Andriamahitsinoro et d'Ibrahim Amada, on mesure mieux le poids d'une telle absence.