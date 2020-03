Madagascar: Commerce - Des quincailliers récompensés par Holcim Madagascar

La remise des lots s'est tenue hier à l'hôtel Le Pavé.

Dans le cadre de son programme « Holcim Mizara », l'industrie de production de matériaux de construction à Madagascar, a récompensé les quincailliers qui font la promotion du ciment « Vita Malagasy ».

Ainsi, durant trois mois, soit du 16 octobre au 16 janvier 2020, ils ont été sollicités à mettre en avant ce produit fabriqué localement. Plus de 500 quincailliers y ont participé. Divers lots ont été attribués par Holcim Madagascar à ceux qui ont atteint 60 points de fidélité et plus. Parmi lesquels, on peut citer, entre autres, des scooters, des écrans plats, des tables à manger, des réfrigérateurs, des Smartphones, des multi cuiseurs, des mini fours, des bons d'achats et des crédits téléphoniques. En revanche, deux quincailliers ont gagné le gros lot. Comme récompense, Holcim Madagascar leur a offert un voyage tous frais payés à l'île Maurice. La remise des lots s'est tenue hier à l'hôtel Le Pavé à Antaninarenina.

Deux usines. Il faut savoir qu'un point de fidélité correspond à une tonne de ciment acheté directement chez Holcim ou au niveau de ses distributeurs agréés. Et la valeur minimale des lots est de 100 000 ariary. Cette entreprise qui produit et commercialise des matériaux de production entend mettre en œuvre ce programme tous les ans afin de soutenir les quincailliers dans la promotion du « Vita Malagasy ».

Notons que Holcim dispose actuellement de deux usines. La première usine dite intégrée est sise à Ibity Antsirabe tandis que la seconde usine se trouve à Toamasina. Il produit notamment des ciments correspondant aux différents besoins de construction. On peut citer, entre autres, les types de ciments pour les enduits, la pose de carreaux et les maisons à un étage ou bien pour le béton et les constructions d'un immeuble pouvant avoir jusqu'à six étages. Il y a également d'autres types de ciments destinés pour les gros œuvres ou pour le parpaing.