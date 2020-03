Madagascar: HCDDED - Sur la rotation des agents de l'Etat

Le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de Droit (HCDDED) a fait un tour d'horizon des actualités nationales.

En outre, Il a émis son avis sur la rotation des agents de l'Etat qui a eu lieu tous les cinq ans. Le HCDDED est partant, et, ce en vue de la bonne gouvernance. Toutefois, l'Etat devrait tenir compte des frais réels occasionnés par les affectations des agents de l'Etat. Pour en revenir aux affaires nationales, cet organe a parlé du sénat, du coronavirus, des affaires Claudine Razaimamonjy et Mbola Rajaonah et du cas de Thierry Rakotonarivo. Pour la Chambre haute, il estime qu'il s'avère nécessaire de procéder au contrôle des armements mais toutes les institutions ne devraient pas également y échapper.

Quant au coronavirus, le pouvoir a pris des dispositions drastiques cela n'empêche pas toutefois, qu'il faudrait renforcer les informations au niveau des Fokontany et des régions. A propos des affaires Claudine Razaimamonjy et Mbola Rajaonah, portant notamment sur d'impôts impayés, justice devrait être faite si c'est prouvé, et ce, conforme à la loi.

En plus, cela devrait respecter les procédures y afférentes. Pour ce qui est du cas de Thierry Rakotonarivo, le HCDDED juge qu'avant de procéder aux élections, la Ceni devrait rectifier les anomalies observées dans la liste électorale.