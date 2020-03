Madagascar: Election présidentielle - « Les résultats ont été reconnus par tous » selon le PNUD

Le programme des nations unies pour le développement s'immisce pour essayer de temporiser le jeu politique. Il n'y a pas lieu de douter, selon le Pnud, sur les résultats de toutes les élections depuis 2018.

Le programme des nations unies pour le développement vient à la rescousse de la commission électorale nationale indépendante et répond, à cet effet, à l'interpellation du « collectif des candidats lors de la présidentielle 2018 ». Selon un communiqué publié hier par cet organisme des nations unies, « les institutions issues du processus électoral ont été reconnues comme pleinement légitimes, grâce à l'implication et la maturité démocratique de tous les acteurs de la vie politique nationale ». Une déclaration qui conforte celle de la commission électorale qui a failli risquer un naufrage après avoir été secouée par une vague de critiques virulentes d'une opposition déterminée à ébranler le processus électoral. La meute de Hery Rakotomanana a même, visiblement, du mal à désamorcer la crise qui a commencé après la déclaration incendiaire de son ex-vice-président, Thierry Rakotonarivo, sur l'existence des numéros identiques de carte nationale d'identité.

Crédibilité. Le pnud veut réaffirmer le crédit qu'il a attribué aux élections organisées depuis 2018. Si le « collectif des candidats » dirigé par les deux anciens présidents Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina a estimé que « la communauté internationale a été berné en soutenant les élections depuis 2018 dont les résultats ne sont plus crédibles après la découverte des milliers de numéros identiques de carte nationale d'identité », le programme des nations unies, quant à lui, soutient que les élections depuis 2018 ont été, non seulement, « inclusives et transparentes », mais aussi, « les résultats ont été reconnus par tous » qu'il s'agit de la présidentielle, des législatives, des communales et des municipales. L'organisme laisse alors entendre qu'il n'y a aucun doute sur la crédibilité de ces élections et veut ainsi tuer dans l'œuf toute initiative qui tente de remettre en question le processus électoral qui a contribué « dans la longue marche et difficile marche vers le renforcement de la démocratie dans le pays ».

Bilan. Le programme des nations unies, qui s'immisce dans la tempête qui frappe la commission électorale, estime aussi que sa position est bien fondée. Un atelier de bilan de toutes les élections, notamment la présidentielle, les législatives, les communales et municipales a été organisé, selon le pnud, en janvier dernier. Cet atelier a été initié par la commission électorale et la cour constitutionnelle avec l'appui du programme des nations unies pour le développement, a-t-on affirmé. Les différents acteurs du processus électoral y ont participé, selon toujours le pnud, notamment les tribunaux administratifs, les autres institutions et l'administration, les partis politiques, les parlementaires, les organisations de la société civile, les médias ainsi que les partenaires techniques et financiers. Cet atelier a développé, toujours selon cet organisme, un regard impartial sur l'expérience du cycle électoral 2017-2019 à l'issue des scrutins, en identifiant, non seulement, leurs points forts et bonnes pratiques, mais aussi les difficultés rencontrées et les limites des dispositifs opérationnel et normatif en place.