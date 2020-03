Madagascar: Athlétisme / Meeting du Grand Sud - Que la fête commence !

Les retrouvailles entre les athlètes en ce début de saison s'annoncent très chaudes à Toliara et surtout avec la température de 35° dans la Cité du Soleil.

C'est parti. La grande famille de l'athlétisme du Grand Sud du pays se donnera rendez-vous ce jour et demain à Toliara pour la première édition du Meeting Grand Sud. Tout le décor est là pour offrir une meilleure compétition à tous les participants. Une compétition qui verra la participation de six ligues de l'axe sud du pays à savoir Vatovavy Fitovinany, Ihorombe, Anosy, Haute Matsiatra, Amoron'Imania, Atsimo-Andrefana et deux clubs d'Analamanga Cospn et Cosfa. Les athlètes participants issus des ligues invités sont déjà arrivés à Toliara. Plusieurs épreuves et courses sont programmées pour cette première édition; entre autres les 100m, 200m et 400m, 1500m et 5.000m. Et au concours, il y aura le lancer de poids et le saut en longueur.

C'est dans les courses du 1500 m et les 10 km que les acharnements seront intenses. Au 1500 m, on attend au mano à mano entre Donné et Elysé et entre Jean Claude et Elysé au 10 km. » Environ, 70 athlètes vont prendre part à cette compétition. Nous sommes très satisfaits de l'engouement des ligues participantes. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la bonne réalisation de cet évènement « a déclaré, Lahimana Indépendance dit Depa, conseiller technique régional au sein de la ligue régionale Atsimo-Andrefana. Toutes les délégations d'athlètes seront hébergées à l'Ecole Normale.

La présidente de la fédération malgache d'athlétisme, Norolalao Andriamahazo et le directeur technique national,Tsirimanantena Rakotomalala sont présents à Toliara pour cet événement fédérateur pour l'axe sud du pays. Demain, le coup d'envoi de la course de 5 km pour les dames et 10 km pour les hommes sera donné au Bamboo Hôtel à Mangily. « Nous venons de revenir de Mangily après l'étape de mesurage du parcours du Cross des sables.

L'équipe technique est bien rodée et tout est prêt, on n'attend plus que le début des épreuves. Nous témoignons de notre reconnaissance à la ligue d'Atsimo-Andrefana qui a organisé cet événement car les athlètes des régions, les six ligues concernées manquent de compétitions. En plus avec cette histoire de coronavirus, notre saison va être difficile, les compétitions internationales reportées, à cause de la suspension de sortie pour les athlètes malgaches. Heureusement qu'il y a encore quelques compétitions locales pour améliorer la forme des athlètes » a souligné, la présidente de la FMA.